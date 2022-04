Spesa gratis per chi è in difficoltà, a Guidonia apre l’Emporio solidale

Apre a Guidonia il primo Emporio solidale. Domani, giovedì 7 Aprile alle 10, il sindaco Michel Barbet ed il presidente della Commissione Sociale Matteo Castorino taglieranno il nastro nella sede dell’emporio, in via delle Regioni al civico 1 a Villalba.

Il servizio fa parte del progetto SPEESO – Sperimentazioni di Economia Solidale – promosso dalla Regione Lazio nell’ambito delle politiche per il contrasto alla povertà ed è interamente finanziato dal Distretto Socio Sanitario RM 5.2, per cui è totalmente gratuito per l’utenza.

Gli utenti, segnalati dai servizi sociali, che accederanno all’emporio saranno registrati e verrà analizzata la condizione economica di partenza. In base a questi dati verrà assegnato un punteggio con il quale si potrà effettuare la spesa settimanale.