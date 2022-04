Monterotondo – La biblioteca che vorrei, la scelta dei testi ai lettori

I libri da mettere negli scaffali della biblioteca a Monterotondo li scelgono i lettori.

A lanciare l’iniziativa “Il libro che vorrei!”, l’assessorato all cultura in occasione di un ulteriore ampliamento del patrimonio librario della Biblioteca comunale “Paolo Angelani” programmato nei prossimi mesi.

Chiunque può proporre i libri che vorrebbe vedere sugli scaffali della Biblioteca. È sufficiente inviare una email a biblioteca@icmcomune.it indicando: titolo, genere, autore ed edizione.

In alternativa, direttamente in Biblioteca, si può trovare un corner dedicato in cui lasciare scritti i propri “Desiderata”.

Si possono proporre libri, fumetti, manga, di qualunque genere e tipologia, per qualunque età e preferenza

L’acquisizione di quest’anno di nuovi testi è la naturale prosecuzione di quanto già avvenuto nel 2020 e 2021, anni in cui sono stati acquistati centinaia nuovi libri, grazie al contributo specifico ottenuto dalla partecipazione a tutti i relativi bandi ministeriali.

A lanciare l’iniziativa l’assessore alla cultura Marianna Valenti.

Alcuni lettori hanno sollecitato l’apertura di una biblioteca anche per lo Scalo.