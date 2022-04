GUIDONIA – Lotta agli “zozzoni”, nuovo accordo con “Fedra”

Il Comune di Guidonia Montecelio rinnova l’accordo col Nucleo Tutela Ambiente dell’associazione “Fedra”.

Ieri, mercoledì 6 aprile il Presidente della Onlus Sergio Ragusa ha firmato la Convenzione relativa alla vigilanza e controllo, in materia di tutela ambientale ed estrattiva sul territorio comunale e nello specifico:

– controllo su fenomeni di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e/o aperte al pubblico, controllo dei comportamenti non regolamentari per il conferimento al servizio comunale della raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”;

– Controllo di esposti pervenuti presso la sede del Comune in materia ambientale anche mediante la predisposizione di relazioni di sopralluoghi e relativi accertamenti per l’erogazione delle sanzioni previste dalle Ordinanze Sindacali e Regolamenti;

– sopralluoghi ed appostamenti per eventuali comportamenti non regolamentari per il conferimento ed abbandono dei rifiuti;

– supporto durante lo svolgimento delle “giornate ecologiche”;

– supporto presso il centro di raccolta comunale “isola Ecologica” per il controllo sulla giusta differenziazione dei rifiuti ed il loro conferimento;

– controlli eventuali sulla Società appaltatrice della raccolta differenziata.