Porte aperte nei musei di Monterotondo per Pasqua

In occasione delle festività pasquali i due Musei civici di Monterotondo offriranno una doppia apertura straordinaria. Ecco giorni e orari: sabato 16 aprile, dalle 10 alle 19, e dalle 10 all’una domenica 17.

Ad aprire i battenti il Museo Archeologico e Multimediale e il Museo Storico, rispettivamente siti presso la Biblioteca comunale e Palazzo Orsini e presso la Torre Civica allo Scalo. Dopo la chiusura per la pandemia erano stati riaperti solo alle scuole o a gruppi ma su prenotazione

Il prossimo weekend sarà un’opportunità in più, in un periodo festivo, per scoprirli e visitarli. “Frequentare i luoghi di cultura continua a essere un’ottima modalità per approfondire la conoscenza del nostro territorio e della sua storia”, esorta il sindaco, Riccardo Varone.

Per info e prenotazioni: tel. 06.9061490

museo@icmcomune.it – icm@icmcomune.it

