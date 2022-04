GUIDONIA – Rapina la catenina all’invalido, condannato

Minacciò con la pistola e derubò della catenina un disabile. Per questo ieri, mercoledì 27 aprile, il Tribunale di Tivoli ha condannato per rapina aggravata in concorso a 4 anni e sei mesi di reclusione Daniele A., un 27enne pregiudicato italiano residente a Paterno, quartiere di Tivoli.

Il Collegio presieduto da Nicola Di Grazia – a latere i giudici Emanuela Maria Francini e Sergio Umbriano – ha riconosciuto l’imputato responsabile dello scippo consumato il 7 dicembre 2016 nel cortile del complesso di case popolari dell’Ater in via Campolimpido 35, a Villanova, quartiere di Guidonia Montecelio.

Secondo la ricostruzione della Procura di Tivoli, verso le 20,30 Daniele A., insieme ad un complice rimasto ignoto, aggredì un 49enne invalido che rincasava in un alloggio del complesso Ater. Il ladro puntò una pistola al torace della vittima, gli strappò la collana d’oro col ciondolo e si dileguò insieme al “compare” favoriti dal buio.

Pochi giorni dopo, mentre passeggiava nel cortile delle case popolari, il 49enne notò un giovane che riconobbe come l’autore della rapina e lo seguì a distanza mentre entrava all’interno di un portone del complesso residenziale.

A quel punto, l’invalido intuì la parentela con una anziana inquilina di un appartamento e si presentò alla porta per reclamare dal giovane la restituzione della catenina. Se non fosse che ladro e vittima finirono per azzuffarsi e soltanto l’intervento dei carabinieri riportò l’ordine.

L’anziana parente denunciò l’invalido e quest’ultimo denunciò il 27enne che, oltre a scontare la condanna a 4 anni e mezzo, dovrà pagare anche una multa di 1.032 euro come pena accessoria.