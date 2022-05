Il Carnevale di Tivoli (stavolta a maggio): domenica carri e sfilate in centro

Conto alla rovescia per il ritorno del Carnevale di Tivoli quest’anno spostato a maggio. Domenica 8 maggio la prima uscita dei carri allegorici per le vie della città. Il percorso, a tre giri, si snoderà da via Empolitana, largo Giovanni Nannino, viale Trieste, piazzale Matteotti, via Aldo Moro, piazza Garibaldi fino alla Panoramica.

Stessa festa e stesso percorso domenica 15 maggio. Domenica 22 maggio invece i carri (dalle 16) saranno in sosta nelle piazze di Tivoli: la festa sarà allietata dalle Tamburellare Tiburtine a Piazza Garibaldi.

Sabato 28 maggio corteo carri allegorici in notturna da Largo Saragat, dalle ore 19:30, col solito percorso. Domenica 29 maggio raduno dei gruppi mascherati, intrattenimento, artisti di strada e incendio Re Carnevale.