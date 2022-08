TIVOLI – Scontro sulla Tiburtina, grave motociclista 87enne

L’urto sarebbe stato tutt’altro che violento, ma tanto è bastato per farlo cadere dalla sella. Per questo è ricoverato in codice rosso un 87enne italiano rimasto coinvolto in un incidente stradale a Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 10,30 di ieri mattina, lunedì 29 agosto, in via Tiburtina, nel quartiere di Villa Adriana. Gli agenti della Polizia Locale di Tivoli hanno accertato che l’anziano viaggiava in sella ad un custom da Roma verso Tivoli, quando all’altezza dell’intersezione con via Val Gardena si è scontrato con una Dacia condotta da una 59enne italiana.

Pare che la donna si sia immessa in via Tiburtina per imboccare via Lago di Annone, la strada antistante via Val Gardena, e che la moto sia finita contro la parte anteriore destra della vettura. Un urto lieve a seguito del quale l’87enne ha perso l’equilibrio rovinando sull’asfalto.

Trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, al pensionato è stata riscontrata un’emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma non in pericolo di vita.

Illesa la 59enne di Villa Adriana.