Bus e tram gratis per lo shopping natalizio nella Capitale

Intera rete gratuita per quattro giorni, tre linee bus gratis per raggiungere il Centro, due nuove linee denominate Free1 e Free2 in strada dalla 9 alle 21. E poi orario lungo per le Ztl di Centro e Tridente che resteranno chiuse anche la domenica.

Sono gli elementi cruciali del Piano 2022 di interventi per la mobilità a Natale varato dall’Amministrazione Gualtieri. In primo piano, la gratuità.

I giorni per viaggiare gratis

Nelle giornate dell’8, 11, 18 e 24 dicembre, per viaggiare sull’intera rete di bus, tram e metro non sarà necessario il biglietto. Tre linee – 100, Free1 e Free2 – saranno sempre gratuite dall’8 dicembre all’8 gennaio.

Inoltre la rete dei bus diretti verso il Centro e i centri commerciali sarà potenziata a dicembre nei giorni 8, 10, 11, 17 , 18 e 24 e poi dal 6 all’8 gennaio dalle 10,30 alle 20,30. Nello stesso periodo, la linea 119 sarà estesa anche ai festivi.

Metro potenziate e buoni viaggio

Anche per le metropolitane sono previsti giorni di potenziamento: l’8, il 10, l’11, 17, 18 e 24 dicembre.

Le Zone a traffico limitato di Centro e Tridente saranno in funzione a partire dall’8 dicembre e sino all’8 gennaio dalle 6,30 alle 20, dal lunedì alla domenica. Unica eccezione, il 25 dicembre, quando i varchi resteranno aperti e l’accesso sarà libero.

Tornano poi i Buoni Viaggio Roma da utilizzare per gli spostamenti dei residenti con i taxi e gli ncc. Per tutto il mese di dicembre, sarà previsto uno sconto del 50 per cento per un massimo di 20 euro a corsa, agevolazione che sale al 100 per cento per le persone con disabilità per un massimo di 40 Euro a corsa.

A disposizione degli utenti, 2 Buoni Viaggio al giorno per un massimo mensile di 400 Euro. Per usufruire del Buono è necessario registrarsi sul sito buonviaggioroma.romamobilita.it con Spid, Cie o Cns. Pagamenti solo con carta di credito e bancomat.

Una promozione di Natale è prevista anche per chi utilizza il CarSharingRoma. Per i nuovi clienti è previsto uno sconto di 20 Euro sul noleggio per chi attiva un contratto individuale o famigliare tra l’8 dicembre e l’8 gennaio. Per i clienti con un contratto individuale o famigliare è prevista una promozione sui lunghi noleggi per 40 Euro al giorno.