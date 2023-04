TIVOLI – Boxe, al Palazzetto dello Sport sfida per l’Europeo dei Pesi Piuma

Serata di grande boxe venerdì 5 maggio al Palasport di Tivoli.

Il main event della ‘Tivoli Boxing Night’ organizzata da Opi Since 82 sarà la sfida valevole per la cintura di campione europeo dei Pesi Piuma tra Francesco Grandelli e Mauro Forte. Si tratta del loro secondo incontro in carriera, dopo il pareggio maturato a Roma (verdetto di parità) nel primo incontro tra i due disputato a novembre del 2021.

In occasione della conquista del titolo ‘Silver’ della Wbc dei pesi piuma, Francesco Grandelli ricevette i complimenti perfino di una leggenda della boxe come Roberto Duran, detto ‘Mani di Pietra’.

L’eventuale vittoria della cintura di campione europeo lancerebbe Grandelli come principale contendente italiano e continentale al limite dei 57kg nelle classifiche internazionali.

Nella ‘Tivoli Boxing Night’ ci sono in cartellone tre incontri per dei titoli europei.

Oltre a quello per la corona continentale maschile dei piuma, sono in programma le sfide ‘rosa’ Stephanie Silva-Mailys Gangloff per l’europeo dei supermosca e Simona Salvatori-Johanna Wonyou per l’europeo dei pesi gallo. La manifestazione, che prevede un incontro anche di Armando Casamonica nella categoria dei superleggeri, sarà trasmessa in diretta su Dazn Italia e su Espn+ per gli Usa.

Per prepararsi a questo match, Grandelli ha avuto uno sparring partner di eccezione come Mick Conlan, sfidante al mondiale Wba e protagonista di di match spettacolari.

“E’ stato bello – commenta Grandelli – mettersi a confronto con gente davvero tosta. Oltre Mick Conlan, un ragazzo splendido, c’erano altri campioni in questa palestra dove sono andato ad allenarmi, a Londra. Mi ha fatto crescere tecnicamente e mentalmente, e capire meglio i miei errori”.

“Ora contro Forte – dice ancora – la mia boxe sarà sempre la stessa e non cambierò il mio stile. Rispetto a novembre 2021, arrivo a questo incontro con la voglia di osare un po’ di più. Non mi risparmierò. A me interessa fare match di rilievo, con pugili sempre più forti, per mettermi alla prova e testare le mie capacità. Rispetto Forte, e da questo match verrà fuori chi è il peso piuma italiano più dominante”.