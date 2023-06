TIVOLI – Isola pedonale in Via dei Sosii, l’amministrazione riesamina la delibera

Approvata la Delibera di Giunta Comunale per l’istituzione di alcune nuove aree pedonali nel centro storico di Tivoli.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti.

Insieme a quelle di via Boselli e Piazza Trento anche quella di via dei Sosii in direzione piazza Rivarola, proposta per consentire un più ampio respiro al transito dei pedoni lungo l’asse via Palatina – piazza Rivarola che, soprattutto nel periodo estivo è interessato da un importante flusso pedonale.

Durante il Consiglio Comunale del 20 giugno – si legge nel comunicato stampa – è stata discussa la mozione che chiedeva il riesame della delibera. Pur riconoscendo l’importanza delle isole pedonali e le ricadute positive che queste hanno sulla qualità della vita dei cittadini, maggioranza e opposizione hanno concordato sulla necessità di migliorare i contenuti della delibera che istituisce quest’area pedonale anche attraverso il contributo delle associazioni e dei comitati cittadini che già si erano confrontati con il Sindaco e con l’Amministrazione Comunale nelle settimane precedenti.

Nel corso del dibattito in Aula l’intervento del Consigliere Comunale Giovanni Cavallo ha sottolineato l’importanza di migliorare la delibera:

“Il mio impegno verso i cittadini è di riconsiderare i contenuti specifici della delibera proseguendo il dibattito con i cittadini tenendo presente che in una città come Tivoli, dove questa amministrazione ha lavorato molto nella direzione di uno sviluppo turistico non si può non considerare un incremento, seppure per step, delle aree a prevalenza pedonale.

La delibera di cui si discute, è sperimentale e garantisce il transito di tutti gli abitanti di via Domenico Giuliani e dei vicoli adiacenti oltre che di tutti i possessori di garage o di posti auto privati in via dei Sosii.

In questo modo si alleggerisce il traffico carrabile lungo tutta via Domenico Giuliani e al tempo stesso non aumenta il carico del traffico carrabile in zona piazza Plebiscito”.

Anche la Consigliera Comunale Claudia Bernardini in Aula si è dichiarata “assolutamente convinta del ruolo fondamentale che hanno le isole pedonali per favorire la socialità e migliorare la vita dei cittadini e che quando ci si trova di fronte ad un provvedimento che coinvolge molti cittadini è utile individuare delle soluzioni di larga condivisione.

È proprio questo l’impegno che l’Amministrazione si sta assumendo in aula: migliorare la delibera nelle sedi opportune al fine di accogliere le eventuali istanze dei cittadini e definire uno scenario comune”.

Il Sindaco Giuseppe Proietti ha ribadito la piena disponibilità dell’Amministrazione a migliorare laddove possibile i contenuti della delibera nell’interesse della cittadinanza. “Con questa delibera – conclude il primo cittadino – di fatto si alleggerisce il traffico di attraversamento veicolare di via Domenico Giuliani e di via dei Sosii”.