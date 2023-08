TIVOLI – Aperti per visita i tesori dell’imperatore Adriano

La manutenzione del Canopo a Villa Adriana diventa occasione per visite speciali. A partire da oggi, 3 agosto, sarà possibile entrare nei Mouseia, nel deposito in cui sono custoditi molte opere originali che, grazie ad un percorso guidato, potranno offrire un racconto più approfondito del Canopo, lo specchio d’acqua più affascinante della residenza imperiale sotto l’egida Unesco, in questo periodo svuotato per il restauro della vasca.

L’ingresso – informa l’istituto Villae – è possibile su prenotazione e permette di integrare la conoscenza con quella parte del suo originario arredo scultoreo, normalmente non esposto al pubblico.

Sono soprattutto pezzi architettonici, indizi per una ricostruzione di quello che doveva essere l’aspetto del luogo ai tempi di Adriano. Per questo si apriranno le porte del deposito al piano terra dei Mouseia.

La visita didattica, della durata di circa 25 minuti, è programmata per il lunedì, il giovedì, il venerdì e il sabato per piccoli gruppi di 25 persone per volta, nelle seguenti fasce orarie 11.30-12; 12-12.30; 17.30-18; 18-18.30.

I lavori di svuotamento, pulizia e restauro al Canopo sono iniziati ad aprile ed ora sono nella fase finale.

Lo svuotamento

La manutenzione straordinaria ha permesso, dopo quasi mezzo secolo, di ispezionare i bacini, eliminando i depositi accumulatisi negli anni sul fondo, ripristinando l’impermeabilizzazione delle superfici e mettendo in sicurezza i resti dei rivestimenti antichi conservati ancora in situ, in un’ottica di tutela e mantenimento dell’integrità materiale, dell’efficienza funzionale e soprattutto dell’identità di questi luoghi simbolo del sito Unesco, l’annuncio dell’istituto Villae. L’aspetto attuale di tali aree è infatti il risultato degli scavi effettuati nel Novecento. Il Canopo era completamente interrato.

Nel decennio 1950-60, infatti, grandi cantieri di scavo e restauro, finanziati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rinnovarono il volto dell’area archeologica. Le concomitanti scoperte presso il Canopo, con la messa in luce della lunga vasca conclusa dal Serapeo e il ritrovamento sul fondo dell’importante ciclo statuario che ne costituiva l’arredo scultoreo, permisero di recuperare uno dei complessi più famosi della villa tiburtina.

Il restauro della vasca, la ricostruzione del colonnato nella porzione settentrionale, il posizionamento lungo i bordi di copie delle sculture appena rinvenute e il ripristino dell’acqua, che coinvolse anche il Pecile e il Teatro Marittimo, condussero ad una vera e propria rivoluzione nella percezione della villa, percorsa da profondi cambiamenti che indussero a ripensare il percorso di visita aprendo la strada al suo immenso successo turistico.

Costo della visita:

euro 2.00 a persona

euro 1,00 per possessori di VILLAE PASS intero, CARD 365 e possessori del biglietto per la visita singoli)

Prenotazione e prepagamento consentita entro le 13.00 del giorno precedente.

Ritiro del biglietto mezz’ora prima presso la biglietteria.

Appuntamento presso il Canopo, davanti all’ingresso dei Mouseia.

www.coopculture.it 0639967900 dal lun. alla dom. 9.00-17.00