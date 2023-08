Fari e proiettore Led per illuminare a giorno le aree esterne

Spesso nelle aree esterne la necessità è quella di disporre di un’illuminazione notturna potente e versatile: si parla, ad esempio, di viali di ingresso a giardini pubblici o privati, edifici residenziali, cantieri e aree di lavoro, parcheggi, strutture sportive e così via. Per ottenere il massimo risultato, ovvero illuminare a giorno un’area molto grande, si utilizzano i proiettori e i fari a Led di tipo professionale, progettati e realizzati perché possano non solo offrire una luce intensa e brillante, ma anche resistere agli eventi esterni.

Per rispondere a queste esigenze, in commercio si trovano proiettori Led costruiti sulla base di elevati standard di qualità, in grado di resistere a polvere, liquidi, getti d’acqua, sbalzi termici ed eventi atmosferici in genere. I fari Led professionali vengono progettati e realizzati dai migliori brand dell’illuminotecnica e garantiscono la massima resistenza alle sollecitazioni esterne, oltre ad un’elevata potenza e ad un minimo impatto ambientale.

Efficienza e sostenibilità grazie alla tecnologia Led

Infatti, come sappiamo, la tecnologia Led, che oggi ormai rappresenta lo standard di riferimento per quanto riguarda l’illuminazione residenziale e industriale, offre una potenza elevata a fronte di consumi energetici ridotti al minimo e di una lunga durata degli elementi illuminanti. Inoltre, spesso i fari e le lampade Led, soprattutto se da esterno, possono essere dotati di sensori di movimento o sensori crespuscolari, al fine di contenere il più possibile il rischio di consumi energetici eccessivi e limitando l’accensione delle lampade al minimo indispensabile.

Le caratteristiche di un proiettore Led professionale

I proiettori Led per esterno di tipo professionale offrono diversi vantaggi: prima di tutto dispongono di luci Led di elevata efficienza energetica, con la possibilità di ottenere un risparmio notevole in fatto di dispendio di elettricità, talvolta anche oltre all’80%. Questo significa una durata molto lunga delle luci e, di conseguenza, una manutenzione ridotta al minimo e un rilevante riscontro economico.

Come abbiamo detto, i fari Led da esterno corrispondono ad alcuni standard produttivi che ne garantiscono la resistenza nei confronti della pioggia, delle intemperie e delle variazioni di temperatura. È possibile scegliere perfino proiettori Led che resistono perfettamente ai getti d’acqua, al calore elevato e a temperature di parecchi gradi sotto zero.

Dove si utilizzano principalmente i proiettori e i fari Led

Abbiamo visto che i proiettori e i fari Led professionali si utilizzano essenzialmente in esterno, in ambienti di lavoro o spazi pubblici. Tuttavia, i campi di applicazione sono molti così come i metodi di installazione. Un proiettore Led può essere montato a parete, fissato ad un palo o ad una struttura metallica, oppure posizionato a terra, in base alle esigenze specifiche e alla direzione in cui viene orientato il raggio di luce.

Qualora fosse necessario, possono essere montati ad un’altezza elevata, dieci metri e oltre, un esempio tipico è quello dei fari di illuminazione situati negli stadi e nelle strutture sportive aperte. I fari Led professionali possono essere montati per illuminare cartelloni pubblicitari e segnaletica stradale, per illuminare passi carrai, rampe e cortili, facciate di edifici e monumenti, nelle gallerie stradali e nei cantieri.

Fari Led e proiettori professionali, come si è detto, possono essere dotati di sensori che ne provocano l’attivazione solo in determinate circostanze: sensori di presenza, ad esempio, che inducono l’accensione della luce al passaggio di persone o veicoli, e sensori crepuscolari, che accendono automaticamente i fari quando la luce naturale inizia a calare, generalmente dopo il tramonto.

Naturalmente, i fari Led possono essere collocati anche in ambienti interni, quali possono essere magazzini, musei, supermercati o altro: in questo caso non sarà necessario dotarsi di proiettori con standard di protezione per gli eventi atmosferici.