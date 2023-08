Sagre a volontà: dalle fettuccine ai ciammaruchigli alle rane fritte

Paese che visiti, sagra che trovi. Il primo week end di agosto garantisce una carrellata di feste con musica e street food dalla Valle dell’Aniene alle porte di Roma.

A Guadagnolo la Sagra dei Ciammaruchigli

Nell’incantevole borgo di Guadagnolo è in programma la Sagra dei Ciammaruchigli una delle più antiche di questo piccolo borgo, frazione di Capranica Prenestina, abitato da una cinquantina di persone.

I ciammaruchigli sono delle lumache piccole che vengono raccolte dopo piogge abbondanti, messe a spurgare per un mese e infine cucinate nel sugo di pomodoro. Rappresentano un piatto della tradizione contadina che si conserva ormai solo in pochi paesi. La Sagra si aprirà alle 15 in piazza Dante Alighieri.

Ad Agosta la Sagra delle rane e del fagiolo regina

La Pro Loco di Agosta dedica sabato 5 agosto a una delle feste più tipiche del Lazio, la Sagra delle rane fritte e del fagiolo regina. E’ la XIX edizione. Alle 16 lo spettacolo degli sbandieratori di Castel Madama. Dalle 19 l’apertura degli stand. Musica e attrazioni fino a mezzanotte.

Ad Orvinio Sagra delle fettuccine

Week end di sabato 5 e domenica 6 agosto dedicato alle fettuccine a Orvinio dove è in programma la V edizione della Sagra delle festtuccine all’aglione. Apertura stand il sabato dalle 19.30 (a seguire lo spettacolo degli Scoppietta band) e la domenica da mezzogiorno.

A Ciciliano Piacevoli Notti

A Ciciliano, dal 4 all’8 agosto, dalle 21.30 alle 23.30, propone il festival Le Piacevoli Notti: sarà un’occasione per far incontrare la danza con la poesia, musica popolare e narrazioni in cui, per i 45 anni di attività, si esibirà il gruppo GDO, Gruppo Danza Oggi, diretto da Patrizia Salvatori, che arriverà in tutta la penisola.

A Licenza moda sotto le stelle

Una serata da non perdere il prossimo 5 agosto alle 21.30, in Piazza del Palazzo a Licenza. Sfilata di moda sostenibile, nel solco delle origini licentine e della professionalità del brand Calù, nato dall’iniziativa delle sorelle stiliste Carlotta e Ludovica Orati. Durante la serata musica e le letture di poesie, frutto dell’ispirazione di una scrittrice locale.

A Castel Madama mangiafuoco e calici

Castel Madama, invece, per il primo fine settimana di agosto offre la possibilità di partecipare ad un suggestivo percorso enogastronomico, “I Calici nella Notte dei Fuochi”, organizzato nella cornice del centro storico e Castello Orsini, il 5 e 6 agosto, a partire dalle 18.

Ci sarà la possibilità di prendere parte a degustazioni di vino, con stand gastronomici, artisti di strada e mangiafuoco.

L’ingresso è riservato solo ai possessori del biglietto ed è acquistabile presso il Castello Orsini.

A Rocca Priora street food e neve

Rocca Priora, dopo il successo dell’anno scorso, propone di nuovo “Nevicando”, festa in onore della Madonna della Neve, organizzata dal 4 al 6 agosto lungo via degli Olmi.

Ci saranno food trucks e locali in cui mangiare, spettacoli di magia, teatrali, mimi ma non solo. Infatti, ci saranno anche concerti blues, rock ‘n roll e di musica cubana, ma anche esposizioni di opere d’arte a cielo aperto di 8 artisti, tra fotografia, pittura, ceramica.

Secondo la tradizione, inoltre, durante questa ricorrenza, sabato 5 agosto, durante il tramonto, ci sarà la nevicata ad accompagnare la processione.