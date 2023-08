Polo personalizzate: strumenti preziosi per il marketing aziendale

Le polo che vengono personalizzate con il marchio aziendale possono essere considerate un valido strumento grazie a cui promuovere i valori di un’impresa. Questi, infatti, sono capi di abbigliamento brandizzato decisamente richiesti perché possono essere customizzati con assoluta facilità e altrettanta efficacia: proprio quel che ci vuole per riuscire a promuovere un marchio. Le polo personalizzate di StampaSi , in particolare, sono perfette non solo come omaggio aziendale, ma anche come uniformi da lavoro, per esempio in un bar o in un negozio di ferramenta. Come si può intuire, la versatilità è uno dei tratti distintivi di questi indumenti, che si prestano a una grande varietà di customizzazioni, che possono riguarda l’inserimento di immagini o slogan, ma anche – più semplicemente – il colore.

Perché StampaSi

StampaSi è una realtà che si rivolge sia ai privati che alle aziende che desiderano personalizzare capi di abbigliamento e gadget. Il sito Stampasi.it è già stato utilizzato da più di 15mila clienti che hanno avuto modo di apprezzarne non solo la facilità d’uso, ma anche la ricchezza del catalogo. StampaSi garantisce consegne veloci e gratuite; per tutte le personalizzazioni si può beneficiare di un’anteprima di stampa, in modo che nel corso dell’ordine il progetto possa essere modificato prima che si proceda alla stampa finale.

Quando scegliere le polo personalizzate

Le polo customizzate possono essere sfruttate per l’inaugurazione di un nuovo punto vendita, un esercizio commerciale che sta per aprire o un negozio che ha appena cambiato gestione. Non solo: l’idea di ricorrere a questi gadget promozionali è perfetta anche per le aziende che, in qualità di sponsor, vengono coinvolte in manifestazioni sportive o eventi simili. E, ancora, perché non scegliere le polo per supportare una raccolta di firme o per sostenere la ricerca di fondi a beneficio di una causa sociale? Come si può notare, sono tante le occasioni in cui le polo customizzate rappresentano la soluzione migliore: si tratta di indumenti adeguati a tutte le stagioni e che si adattano ai più diversi stili di abbigliamento, che hanno anche il pregio di costare poco e quindi risultare accessibili a tutti, incluse le aziende il cui budget destinato alla pubblicità è ridotto. Tutto questo senza rinunciare alla qualità, che viene sempre garantita a prescindere dalla tecnica di stampa che viene utilizzata per la personalizzazione.

Come utilizzare le polo brandizzate

È possibile sfruttare le polo brandizzate come parte delle divise usare dai dipendenti di un’attività commerciale, che si tratti di un negozio di abbigliamento, di una gelateria, di un ristorante o di qualsiasi altro esercizio. In questo modo tutti i membri dello staff possono sfoggiare un outfit comune e al tempo stesso customizzato, attraverso il quale si ha l’opportunità di diffondere, condividere e comunicare l’identità del marchio mentre si è al lavoro. E ancora, vale la pena di pensare alla possibilità di impiegare questi capi per la partecipazione a particolari eventi come seminari, manifestazioni e fiere. Sono tutte occasioni nel corso delle quali si può far networking, il che vuol dire allacciare nuovi rapporti e consolidare legami. Già, ma le polo customizzate che cosa c’entrano? Semplice: possono essere utilizzate come omaggi oppure essere fatte indossare ai collaboratori a mo’ di divise. In tutti i casi il risultato è quello di massimizzare la propria presenza alla fiera grazie alle infinite potenzialità che caratterizzano il marketing visivo.

Marketing aziendale e polo personalizzate

Tante sono dunque le applicazioni a cui possono essere destinate le polo customizzate, che ben si prestano a essere sfruttate come regalo aziendale per i clienti. Ovviamente è importante che i destinatari di questo omaggio lo gradiscano, e quindi siano portati a indossarlo, tramite una grafica interessante che sia ideale per la vita di tutti i giorni. In un contesto di questo tipo è ideale la promozione di valori aziendali destinati a essere condivisi dai clienti: per esempio il sostegno alle tematiche ambientali, supportando la lotta al cambiamento climatico. Le polo, colorate o bianche, possono essere personalizzate non solo con il logo aziendale, ma anche con uno slogan o una particolare immagine. Sui bordi dei colletti e delle maniche si possono prevedere dei contrasti cromatici, mentre la presenza di un taschino è, nella sua semplicità, sinonimo di assoluta eleganza.