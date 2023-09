TIVOLI – Svelato il busto dedicato a Little Tony

Ieri, domenica 3 settembre, è stata una giornata di entusiasmo e commozione per tutta la comunità tiburtina. In Piazza Garibaldi, infatti, è stato inaugurato il busto dedicato al compianto Little Tony, celebre interprete e cantante che ha dato lustro alla cittadina di Tivoli lungo buona parte del secolo scorso. Alla cerimonia hanno partecipato la famiglia dell’artista, con sua figlia Cristiana Ciacci in prima fila, e la vicesindaca Laura Di Giuseppe, che ha avuto l’onore di svelare la scultura.

“Papà era orgoglioso di essere di Tivoli”

“Il cuore matto di Little Tony non ha smesso di battere, batte ancora qua a Tivoli, la sua città”. Questo è stato il leitmotiv della cerimonia. Il legame tra il cantante scomparso nel 2013 e la sua cittadina natale non è mai scomparso, va anzi rafforzandosi. E questo busto ne è la dimostrazione.

L’opera è stata realizzata dallo scultore Paolo Brozzi e presentata il 27 maggio a Ponte Gregoriano, non lontano dalla casa natale di Little Tony (dove peraltro è stata affissa una targa in suo onore). Il busto è stato realizzato grazie al contributo dell’Accademia “Ergo cantemus, Coro e Orchestra di Tivoli“, della famiglia Ciacci e del Club Ferrari “Appia Club Roma”, di cui il cantante era membro in quanto appassionato e possessore di svariati modelli del Cavallino Rampante. La cerimonia è stata accompagnata dallo spettacolo degli sbandieratori di Castel Madama e da una esposizione di Ferrari.

A maggio, in occasione del decennale dalla scomparsa dell’artista, ad Antonio Ciacci fu intitolato un parco pubblico. Si tratta del giardino Little Tony, un’area a lui dedicata con vista su Ponte Gregoriano e sull’antica acropoli.