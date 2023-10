Il calcio del Nord-Est – Buio pesto per la Tivoli, risale la china il Real Monterotondo

La sesta giornata del girone F di Serie D sorride alle squadre del Nord-Est solo in parte: altra sconfitta per la Tivoli Calcio, dove i cambiamenti di metà settimana (LEGGI QUI l’articolo di Tiburno.tv) non hanno dato la scossa necessaria; vince invece il Real Monterotondo, che nelle ultime due partite ha ottenuto 4 punti e sta lentamente risalendo la classifica.

Gli eretini, che hanno ospitato il Vastogirardi nell’anticipo di sabato pomeriggio, sono tornati alla vittoria con un gol per tempo. La partita contro i molisani si è infatti conclusa per 2-0, con la marcatura di Cantiani al 15′ del primo tempo e quella di Napoleoni al 16′ del secondo. Nulla ha potuto la Tivoli contro il Chieti, invece, che adesso comanda la classifica del girone con 14 punti. I teatini sono andati in vantaggio con Postiglione al 25′ del secondo tempo e sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine. Gli amarantoblu, adesso allenati da mister Carlo Pascucci, hanno messo in cascina solo 6 punti e sono in piena zona playout.

In Eccellenza, nel girone A, l’Astrea rifila un 3-0 al Villalba Ocres Moca, che è fermo a 5 punti in classifica e in zona playout. Il Vicovaro, invece, vince ancora e supera per 2-1 l’Atletico Pontinia con una doppietta di Prioteasa, portandosi al quinto posto del girone B.

In Promozione, nel girone B, altra battuta d’arresto per il Tor Lupara, che perde 2-0 con l’Atletico Lodigiani, pareggio a reti inviolate per il Monterotondo 1935 contro il Cantalice e sconfitta per la Sanpolese contro il Real San Basilio. Il Setteville Caserosse pareggia 2-2 con il Poggio Mirteto, il Fiano Romano vince 3-0 con la Vivace Grottaferrata (staccando il Monterotondo e guadagnando il primato solitario in classifica) e il Riano perde 2-1 contro la Viterbese.

Nel girone C vincono sia lo Zena Montecelio che il Villa Adriana, terzo in classifica a 10 punti. Nel girone D, infine, vittoria per il Sant’Angelo Romano, che è ora terzo in classifica, e sconfitta per la Vis Subiaco, ferma a 4 punti in zona playout.

(di Federico Laudizi)