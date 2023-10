GUIDONIA – Scontro nel centro abitato, paura all’incrocio maledetto

Spaventoso incidente stradale stamane, sabato 21 ottobre, a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di due mezzi distrutti e due automobilisti trasportati in ambulanza all’ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 8 all’intersezione tra via Polibio e via Svetonio, nel quartiere residenziale di Marco Simone Vecchio, un centro urbano in cui vige il limite dei 50 chilometri orari.

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, mentre sulla città si abbatteva un temporale, un furgone Citroen condotto da un italiano 48 anni viaggiava lungo via Polibio e una Volkswagen Polo guidata da una 58enne, anche lei italiana, procedeva in via Svetonio.

Per cause in corso di accertamento, all’incrocio tra le due strade i due veicoli si sono scontrati e il furgone con la parte anteriore ha travolto l’auto lateralmente all’altezza dello sportello del passeggero.

L’impatto è stato talmente violento che la Polo è statascaraventata sul marciapiede contro un palo di cemento dell’energia elettrica.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere la donna, cosciente e in stato confusionale per lo scontro, affidandola alle cure dei sanitari del 118 per essere trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma.

Anche il 45enne è stato accompagnato in ambulanza, ma in codice giallo, al pronto soccorso del Policlinico Casilino di Roma.

L’esatta dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione parte degli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Sis) diretti dal Tenente Valentino Nesticò, ai quali i residenti hanno manifestato preoccupazione per gli innumerevoli incidenti all’intersezione tra via Svetonio e via Polibio.

Sempre stamane, verso le ore 11 in viale Roma, nel tratto antistante Villa Cornetto Bourlot, è avvenuto un altro incidente.

A entrare in collisione sono state una Renault Twingo e una Opel Mokka, entrambe condotte da due donne, e a seguito dell’impatto la Opel si è ribaltata.

Fortunatamente le conducenti hanno riportato soltanto contusioni.

La strada è stata chiusa dai carabinieri per effettuare i rilievi e successivamente riaperta.