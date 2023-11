Il calcio del Nord-Est – Al Real Monterotondo il derby con la Tivoli

Il fine settimana calcistico appena concluso non offriva solamente il derby di Roma, che si è risolto in un noioso e inutile 0-0. Nel girone F di Serie D, infatti, si sono affrontati anche la Tivoli e il Real Monterotondo in uno scontro che potrebbe essere stato decisivo per la permanenza nella categoria. Nonostante la stagione sia ancora agli inizi, le due compagini del Nord-Est sono in fondo alla classifica e devono recuperare terreno.

Gli amarantoblu hanno ospitato gli eretini all’Olindo Galli di Tivoli, dove è andato in scena un primo tempo equilibrato. Al vantaggio del Monterotondo, messo a segno da Pasqui, ha infatti risposto la Tivoli con un rigore realizzato da De Marco. Nella ripresa gli ospiti hanno definitivamente preso in mano le redini della gara e l’hanno chiusa con le marcature di Napoleoni e Gianni. 1-3 il risultato finale.

Il Real Monterotondo si porta quindi a 10 punti e al terzultimo posto in classifica, sopravanzando proprio la Tivoli che rimane a 9.

In Eccellenza brusca frenata per il Villalba, che perde 1-2 in casa contro l’Audace. Continuano le difficoltà per il Vicovaro, sconfitto per 2-3 in casa dalla Vis Sezze.

In Promozione, nel girone B, il Monterotondo 1935 vince contro l’Atletico Lodigiani e conferma il suo primato in classifica. Vincono anche il Riano, il Fiano Romano e la Sanpolese. Sconfitta per il Setteville e riposo per il Torlupara.

Nel girone C, gioisce lo Zena Montecelio contro il Futbol Montesacro ma non il Villa Adriana. Nel girone D, infine, pareggio per la Vis Subiaco contro lo Sporting Montesacro. A riposo il Sant’Angelo Romano.