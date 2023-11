MENTANA – Polizia Locale in lutto, è morto il Comandante Tonino Tabanella

Si è spento nella tarda serata di ieri, domenica 12 novembre, Tonino Tabanella, Comandante della Polizia Locale di Mentana. Tabanella era ricoverato all’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo dove da qualche mese stava combattendo la sua battaglia con la consueta forza e tenacia.

Ne danno notizia in una nota Giancarlo Cosentino, Segretario Generale Cisl Fp Roma Capitale e Rieti, Michele Marocco, Responsabile Dipartimento Funzioni Locali Cisl Fp Roma Capitale e Rieti, insieme a Antonio D’Agostino, Massimo Bonomo e Guido Soldatelli – Dirigenti sindacali territoriali Cisl Fp Roma Capitale e Rieti.

“La Cisl Fp Roma Capitale e Rieti – scrivono in una nota i vertici del sindacato – perde oggi non solo un iscritto, ma un amico, grande professionista sempre in grado di essere un punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori con cui ha condiviso una vita in Polizia Locale, iniziata da agente nel 1981 e terminata come Dirigente Comandante ieri sera, dopo 42 anni di onorato servizio”.

Punto di riferimento anche e soprattutto per la comunità di Mentana e per le comunità dei tanti altri territori in cui ha prestato servizio, avendo ricoperto il ruolo di agente per 20 anni al Comando di Mentana, Vice Comandante per 6 anni della Polizia Locale di Fonte Nuova, Comandante per 21 anni della Polizia Locale di Palombara Sabina, Comandante per 6 anni dell’unione dei comuni della Civitates Sabinae, Comandante per un anno della Polizia Locale di Marcellina ed infine negli ultimi anni Comandante e Dirigente a Mentana, oltre ad una parentesi in cui ha prestato servizio presso la Regione Lazio, come Posizione organizzativa nell’ufficio speciale per la ricostruzione post Sisma del 2016.

“Per ricordarlo – proseguono i dirigenti della Cisl – abbiamo scelto una foto dello scorso anno, quando venne insignito della Croce di merito speciale dalla Regione Lazio “perché con azione tempestiva e decisa ha prestato aiuto ad alcuni cittadini in stato di pericolo immediato durante il lockdown” nel corso della cerimonia di consegna dei riconoscimenti rivolti agli operatori e Corpi di Polizia del Lazio che si sono resi particolarmente meritevoli per l’impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il “suo” sindacato si unisce al dolore della famiglia, alla quale invia un caloroso abbraccio, a quello del Sindaco di Mentana, Marco Benedetti, in rappresentanza di tutta la Città, ed a quello dei colleghi del Comando di Polizia Locale di Mentana”.