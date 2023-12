Il calcio del Nord-Est – Il Real Monterotondo rialza la testa, pari per la Tivoli

La 16esima giornata di Serie D si è conclusa con un bilancio positivo per le due squadre del Nord-Est che militano nel girone F. Il Real Monterotondo si è aggiudicato lo scontro diretto per la permanenza nella categoria contro la Matese. La vittoria è pesante, perché strappata in dieci uomini e ottenuta in trasferta. In attesa del turno infrasettimanale di domani, i giallorossoblu si sono portati a quota 16 punti, quasi al di fuori della zona playout.

La Tivoli, che ospitava il Vastogirardi all’Olindo Galli, non è riuscita ad andare oltre lo 0-0. Un punto che non serve a nessuno, visto che anche gli ospiti navigano in acque scure.

In Eccellenza, sconfitta sia per il Villalba nel girone A che per il Vicovaro nel girone B. Per entrambe la classifica non è entusiasmante: il Villalba galleggia in zona playout e il Vicovaro, dopo un avvio di stagione stupefacente, vi si avvicina sempre di più.

In Promozione, nel girone B, pari per il Riano e per la Sanpolese e il Fiano Romano, che si sono annullate 1-1. Sconfitta per il Tor Lupara contro la capolista Rieti 1936 e per il Setteville Caserosse. A riposo il Monterotondo 1935.

Nel girone C lo Zena Montecelio strappa un 0-0 alla Polisportiva De Rossi. Il Villa Adriana non può nulla contro il Futbol Montesacro. Nel girone D male anche S. Angelo Roma e Vicovaro, entrambe perdenti e in zona playout.