MARCELLINA – Dimentica le chiavi in casa, tenta di rientrare dal balcone ma cade e muore

Una dimenticanza e una decisione avventata sono state fatali a Lucian Ciabonu, l’uomo che a Marcellina ha provato a rientrare in casa tramite una delle grondaie dell’edificio. Avendo dimenticato le chiavi in casa, il 43enne ha deciso di arrampicarsi lungo il discendente per raggiungere il balcone del suo appartamento.

Purtroppo per lui, però, i tubi non hanno retto il suo peso e la struttura ha ceduto. Lucian Ciabonu è precipitato a terra da un altezza di circa 12 metri ed è morto sul colpo. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, in via Oberdan, a Marcellina.

A trovare il corpo senza vita dell’operaio è stato il fratello, arrivato poco dopo. Sono stati subito chiamati i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione locale. Incredulità e sconcerto in paese per questa morte tragica e per le cause che l’hanno provocata.