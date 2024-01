FIANO ROMANO – “Notti (quasi) tranquille – Il sesso”, Lorenzo protagonista dello spot “Pampers

“Cosa sei disposto a fare per una notte tranquilla?”.

E’ lo slogan dell’ultimo spot del pannolino “Pampers Baby-dry” che da ieri, lunedì 22 gennaio, rimbalza su tutte le emittenti tv e sul web dal titolo “Notti (quasi) tranquille – Il sesso” (CLICCA E GUARDA LO SPOT).

Lorenzo Annibale dorme sul set dello spot insieme ai due attori che interpretano il ruolo dei suoi genitori

Il messaggio pubblicitario è semplice: dopo l’arrivo di un figlio una coppia è disposta anche a rinunciare ai propri “spazi” pur di non svegliare un bambino che dorme. Per la sua tranquillità e quella dei genitori.

Un primo piano del bellissimo Lorenzo Annibale, 21 mesi di Fiano Romano

Il bimbo che si sveglia nel cuore della notte e interrompe bruscamente un momento di intimità dei genitori-attori è Lorenzo Annibale, 21 mesi di Fiano Romano.

Un altro primo piano del bimbo protagonista del nuovo spot del pannolino “Pampers Baby Dry”

Occhi grandi azzurrissimi, tali e quali a quelli del trisavolo materno, capelli biondi a incorniciare il viso, lo spot della “Pampers” è l’esordio per il bellissimo Lorenzo. Una grande soddisfazione per il papà Fabio Annibale, 38 anni, ingegnere Enel, e per la mamma, Bruna Massari, 37 anni e una Laurea in Legge, che hanno voluto condividere l’esperienza raccontandola al quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv.

Il piccolo Lorenzo insieme alla sorella, alla mamma Bruna Massari e al papà Fabio Annibale

Sono stati proprio i genitori a settembre 2023 a iscrivere Lorenzo presso l’agenzia pubblicitaria “Peter Pan” di Roma. Nel giro di due mesi, il 30 novembre scorso, il piccolo si è ritrovato catalputato sul set in una villa di Roma dopo aver superato un provino dal vivo, un video-provino e una prova costume insieme ad altri due piccoli candidati allo stesso ruolo.

“E’ iniziato tutto per gioco – raccontano mamma Bruna e papà Fabio – Chiunque vedeva Lorenzo ci diceva che era particolarmente bello invitandoci a iscriverlo ad un’agenzia. Lo abbiamo fatto e lo hanno subito chiamato”.

“Per Lorenzo è stato un gioco – prosegue la coppia di Fiano Romano – anche perché il set è stato gestito molto bene. Per farlo addormentare lo spot è stato girato alle 22, così mentre i due attori giravano lui dormiva serenamente senza subire stress e noi osservavamo in silenzio la scena in un angolo della stanza”.

“Il futuro? – concludono Fabio e Bruna – Se l’agenzia ci chiama ancora, faremo girare di nuovo Lorenzo perché per noi è una soddisfazione, l’importante è che per lui non sia stancante.

Siamo sicuri che quando si rivedrà in video da grande gli farà piacere. Inoltre potrebbe essere una opportunità di lavoro.

Chissà”.