TIVOLI – Bonus Asilo Nido, via alle domande per l’assegnazione dei contributi

Il Comune di Tivoli ha pubblicato l’avviso per l’attribuzione di voucher/contributi a titolo di rimborso per le spese sostenute nell’anno 2023 per la fruizione dei servizi per la prima infanzia asilo nido o micronido.

Lo scopo è quello di garantire il livello minimo dei servizi educativi per l’infanzia (pubblici e privati), assegnando il contributo alle famiglie con minori d’età compresa fra i 3 e i 36 mesi, con particolare attenzione a quelle con basso reddito.

I soggetti destinatari dell’intervento sono le famiglie dei minori 3-36 mesi, residenti nel Comune di Tivoli , che fruiscono principalmente del servizio di micro nido/asilo nido e in subordine dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del D.Lgs n. 65/2017. Le famiglie con minori in affidamento anche preadottivo sono equiparate a tutti gli effetti alle famiglie naturali. Possono accedere al beneficio le famiglie dei minori in lista d’attesa, nella graduatoria comunale redatta sia per l’asilo nido comunale che per le strutture convenzionate. Restano quindi escluse dal beneficio le famiglie dei minori che hanno frequentato negli anni educativi 2022-2023 e 2023-2024 l’asilo nido comunale o le strutture private in regime di convenzione con il Comune di Tivoli.

Il contributo verrà erogato a copertura delle spese già sostenute nell’anno 2023 a titolo di retta, come risultante dalle ricevute e fatture di pagamento del servizio, nella misura sotto indicata.

L’istanza dovrà pervenire al Comune di Tivoli tramite il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.tivoli.rm.it entro le ore 12,30 del giorno 19 febbraio 2024 secondo una delle seguenti modalità: – direttamente consegnata a mano presso gli Uffici URP del Comune, negli orari e giorni di apertura degli uffici al pubblico; – mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: info@pec.comune.tivoli.rm.it.