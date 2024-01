RIANO – Oggetto non identificato nel cielo, chi lo ha visto?

Sembra avere forma esagonale e un colore argentato, ma di cosa si tratti non è chiaro.

Una immagine ravvicinata dell’oggetto non identificato avvistato nei cieli sopra Riano

E’ l’oggetto non identificato avvistato oggi, domenica 28 gennaio, nel cielo sopra Riano, Comune di 10 mila abitanti confinante con Castelnuovo di Porto, Monterotondo, e Sacrofano.

A segnalarlo al quotidiano on line della città del Nordest Tiburno.Tv sono gli amministratori del gruppo Facebook “La Piazza Rianese”, che hanno ricevuto da un membro tramite Messenger materiale considerato interessante.

Foto e video ritraggono l’oggetto non identificato avvistato dall’utente verso le 13 di oggi mentre sorvola il cielo in località Monte Primo, frazione di Riano nei pressi di via Flaminia. Dopodiché sarebbe scomparso all’altezza di via Codette, un altro quartiere di Riano ubicato tra la via Flaminia e l’area estrattiva delle cave di tufo in località Quadro Alto.

“Il nostro membro del gruppo – spiegano gli amministratori de “La Piazza Rianese” – ha pubblicato nella chat Messenger queste foto, chiedendo se qualcuno avesse avvistato il medesimo oggetto.

Secondo il suo racconto, l’oggetto sembrava avesse un diametro di circa 10 metri e galleggiava silenziosamente e ad un certo punto è sembrato come se stesse in panne e precipitasse presumibilmente proprio in direzione zona Codette.

L’utente ci ha anche riferito di essere andato a verificare, ma di non aver trovato nulla”.