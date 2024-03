GUIDONIA - Acque reflue, a Pichini scatta l’ordine di allaccio in fogna

E’ uno dei quartieri residenziali del Comune di Guidonia Montecelio con migliaia di abitazioni, molte delle quali non ancora allacciate alla rete fognaria pubblica o allacciate previa depurazione privata.

Ora per gli abitanti è scattato l’obbligo di realizzare o adeguare l’impianto fognario.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 74 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata ieri, lunedì 11 marzo dal sindaco Mauro Lombardo.

Il provvedimento impone a tutti i proprietari, amministratori di condomini e titolari di diritti reali degli immobili ubicati nella frazione di Pichini non ancora in regola di inoltrare la richiesta di allaccio alla rete fognaria pubblica cittadina o l’adeguamento dello scarico esistente, previa dismissione di depuratore interno, entro e non oltre il 31 luglio 2024, rivolgendosi agli uffici competenti dell’ACEA ATO 2.

Il 5 marzo, infatti, l’ente gestore del servizio idrico integrato ha comunicato la fine dei lavori del “Collettore Pichini” con eliminazione dello scarico GUIF15 attraverso il quale ora i reflui verranno convogliati al depuratore di Marco Simone.

Il sindaco ricorda agli abitanti di Pichini che lo smaltimento dei liquami attraverso sistemi fognari o depurativi non regolamentari, diversi dall’allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni sanzionabili anche penalmente ai sensi della normativa vigente.

Pertanto proprietari, amministratori di condomini e titolari di diritti reali degli immobili dovranno provvedere entro i successivi 180 giorni, a loro totale cura e spese, alla realizzazione o all’adeguamento dell’impianto fognario.

Gli stessi proprietari, amministratori di condomini e titolari di diritti reali hanno l’obbligo di comunicare per conoscenza al Settore Lavori Pubblici l’invio delle richieste all’Ente gestore e successivamente la comunicazione di avvenuto regolare allaccio.

Nell’ordinanza di ieri il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo avverte inoltre i cittadini di Pichini che è assolutamente vietato far confluire nella rete pubblica di fognatura nera le acque pluviali rinvenienti dalle abitazioni per cui nei confronti dei trasgressori si procederà a norma di legge.