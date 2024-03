ROCCA CANTERANO – Pnrr, 800 mila euro per il nuovo Centro sportivo polivalente

Apre il cantiere a Rocca Canterano, nell’area di Rocca di Mezzo, per l’intervento di rigenerazione urbana finanziato dai fondi PNRR: sarà realizzato un nuovo centro sportivo polivalente, con campo da padel, campo da beach volley, beach sitting volley e beach tennis, maneggio, area giochi e parete attrezzata per arrampicata sportiva.

“Sport per il Benessere e la Salute tra le Rocche – Attività inclusive per favorire la pratica sportiva senza barriere, tra natura e paesaggio” è il nome del progetto che verrà realizzato nell’area fra Rocca Canterano e Rocca di Mezzo, riqualificando un impianto sportivo preesistente e attualmente in disuso.

L’intervento previsto prevede di riqualificare complessivamente l’area, con ulteriori interventi correlati per la sistemazione della viabilità d’accesso. Un finanziamento di circa 800 mila euro di fondi dedicati ai PUI, Poli di Sport, benessere e disabilità, che vede con Città metropolitana come soggetto attuatore e il Comune di Rocca Canterano come soggetto realizzatore.

Alla cerimonia di apertura del cantiere, assieme al Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Pierluigi Sanna, il Sindaco di Rocca Canterano, Fulvio Proietti, la Consigliera Delegata alla viabilità Manuela Chioccia e i Sindaci del territorio, oltre alle autorità civili, militari e alla cittadinanza.

“E’ un investimento importante per un territorio in parte svantaggiato, ma dalle grandi potenzialità e dalla grande attrattività storico-naturalistica, che punta alla crescita e al rafforzamento dell’economia locale e allo sviluppo del turismo sportivo, con l’ambizione di divenire un polo d’attrazione per il turismo locale. Sarà un impianto all’avanguardia, che guarda all’inclusività e alla realizzazione di attività e di relative strutture accessibili ai disabili, una fra tutte l’ippoterapia, a completa disposizione di cittadini e visitatori.

Gli obiettivi con cui abbiamo pensato il progetto guardano a benefici economici, sociali, culturali e di inclusione: tutte le attività, legate agli sport più attrattivi del momento e attinenti alle caratteristiche montuose del territorio, all’interno di un contesto naturale unico, sono finalizzate a favorire e stimolare la pratica e la cultura sportiva tra persone di tutte le età, incluse le persone affette da disabilità, creando così un collante tra sport e offerte sociali, culturali e turistiche del territorio.

La Città metropolitana ha voluto e saputo cogliere le opportunità del PNRR, mettendo a terra progetti significativi volti alla rigenerazione del territorio, guardando in particolare alle aree più svantaggiate o meno conosciute anche agli stessi cittadini del Lazio e della provincia romana, ma che vogliamo mettere nelle condizioni di crescere, sviluppare e divenire punti strategici di una complessiva e costante riqualificazione e valorizzazione sociale, economica e culturale, di cui tutti possano beneficiare”.