GUIDONIA – Piove nelle aule, l’assessore: “Si tratta di modeste infiltrazioni d’acqua”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Piove nelle aule, a rischio la salute e l’incolumità dei bambini, dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Guidonia Montecelio Mario Proietti riceviamo e pubblichiamo:

Mario Proietti, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Guidonia Montecelio

“Con riferimento alle presunte criticità riguardanti delle infiltrazioni di acqua nella scuola materna ed elementare di piazza Martiri delle Foibe, a Villalba, si evidenzia che gli interventi di manutenzione ordinaria erano già stati programmati e sono in corso di esecuzione.