GUIDONIA – “Stop al genocidio palestinese”, strade chiuse in Centro

Si terrà domani pomeriggio, sabato 16 marzo, a Guidonia, la “Fiaccolata per chiedere lo stop al genocidio del popolo palestinese” autorizzata dalla Questura di Roma – Commissariato di Polizia di Guidonia.

L’evento inizierà a partire dalle ore 18 fino alle ore 21 con partenza da piazza Francesco Baracca ed arrivo in Piazza Matteotti, con percorrenza Viale Roma, Largo Duca d’Aosta e Via Leonardo da Vinci.

Per questo con l’ordinanza numero 77 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, venerdì 15 marzo, dal Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo necessario al passaggio della manifestazione dalle ore 18.00 a fine evento.

Sono esclusi i mezzi di soccorso e di polizia.

“Far sentire la nostra voce è un dovere, non è più possibile voltare lo sguardo visto quanto sta accadendo ormai da mesi a Gaza –

commentano gli organizzatori della fiaccolata – Scendiamo nelle strade della nostra città per gridare con forza lo stop al genocidio palestinese che si sta perpetrando ormai da tempo in Medio Oriente: il gran numero di vittime civili, donne e bambini, non può né deve essere giustificato dal diritto alla difesa che Israele pone alla base delle sue azioni militari. Quello che proviene dalla Palestina è un colpo al cuore di tutti, e non può più essere accettato”.

La manifestazione non ha colore politico.

“Qualsiasi tentativo di strumentalizzare la fiaccolata sarà rispedito al mittente: non intendiamo avere colore politico. Il nostro obiettivo è essere in tanti e far vedere a tutti che Guidonia è viva e sensibile a quello che accade nel mondo, soprattutto quando coinvolge civili, donne e bambini di un popolo”, chiudono gli organizzatori.