GUIDONIA – Ater affitta un negozio e un magazzino, via all’asta pubblica

L’ ATER della Provincia di Roma indice un’asta pubblica per l’assegnazione in locazione dei seguenti locali commerciali (Cat. C/1), locali depositi (Cat. C/2) da destinare ad uso diverso dall’abitazione :

Lotto 1: Locale sito nel comune di Palestrina, Via Mantova n. 13 – cat. C1 (locale commerciale) – superficie netta mq 19,00

Lotto 2 : Locale sito nel comune di Palestrina, Via Mantova n. 15 – cat. C1 (locale commerciale) – superficie netta mq 58,00

Lotto 3: Locale sito nel comune di Palestrina, Via Mantova n. 19 – cat. C1 (locale commerciale) – superficie netta mq 202,00

Lotto 4 : Locale sito nel comune di Guidonia Montecelio, Via delle Magnolie 13 – cat. C1 (locale commerciale) – superficie netta mq 26,00

Lotto 5 : Locale sito nel comune di Guidonia Montecelio, Via Leonardo da Vinci 17 – cat. C2 (locale deposito) – superficie netta mq 38,50

Lotto 6: Locale sito nel comune di Lariano, Via 28 Agosto – cat. C1 (locale commerciale) – superficie netta mq 70,00

Il complesso Ater di via delle Magnolie, a Colle Fiorito di Guidonia

Il complesso Ater di via Leonardo da Vinci, a Guidonia Centro

L’ Asta avrà luogo il giorno 24 aprile 2024 alle ore 11,00 presso la sede dell’ATER della Provincia di Roma in Via Ruggero di Lauria, 28 – 00192 Roma.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta ed inviata secondo le modalità indicate nell’Avviso di Asta Pubblica, entro e non oltre il giorno 18 aprile 2024 alle ore 12.00

Avviso di Asta Pubblica

Allegato A

Modello A1 -_Domanda di partecipazione

Modello A2_- Attestazione di presa visione

Modello B – Offerta Economica

Fac-Simile Contratto