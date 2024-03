TIVOLI – Elezioni 2024, il Centrodestra si presenta: “Discontinuità dal Proiettismo”

La parola d’ordine è “Discontinuità dal Proiettismo”.

Così ieri pomeriggio, giovedì 21 marzo, presso le Scuderie Estensi si è tenuta la presentazione della coalizione di Centrodestra che alle elezioni comunali di Tivoli previste per l’8 ed il 9 giugno prossimo sostiene la candidatura a sindaco di Marco Innocenzi.

Il candidato sindaco del Centrodestra Marco Innocenzi parla alla platea

Almeno 250 persone hanno gremito la sala.

Tanti cittadini, aspiranti candidati consiglieri, big della politica locale, regionale e nazionale, curiosi di ascoltare la voce del 55enne imprenditore che ha fatto di “Tivoli Riparte” lo slogan della sua campagna elettorale sostenuto a Fratelli d’Italia, Forza Italia e da ben sette liste civiche: “Coraggio Tivoli”, “Sguardo al Futuro”, “Amore per Tivoli”, “Laboratorio Tivoli”, “Aria Nuova”, “Innocenzi Sindaco” e “Partecipazione Popolare”, lista che corre col simbolo del Partito Repubblicano Italiano.

Laura Cerroni, rappresentante della lista civica “Amore per Tivoli”

A presentare l’evento è stata l’avvocata Laura Cerroni, ex consigliera e assessora comunale, oggi rappresentante della civica “Amore per Tivoli”.

“Quando le nostre bandiere sventoleranno da Palazzo San Bernardino non sarà un punto di arrivo, ma di partenza, perché a noi interessa governare bene, non vincere le elezioni”, ha detto la Cerroni alla platea.

L’ex sindaco di Tivoli Sandro Gallotti in prima fila in platea

In prima fila, tra gli altri, l’ex sindaco di Tivoli Sandro Gallotti, l’ex consigliere regionale e medico Antonio Luciani, il consigliere comunale di Guidonia Montecelio Alfonso Masini, già candidato sindaco del Centrodestra alle elezioni di giugno 2022, il coordinatore di Forza Italia di Guidonia Montecelio Maurizio Massini, l’ex deputato di Alleanza nazionale Livio Proietti.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Bertucci di Guidonia

Tanti gli interventi, a cominciare dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Bertucci di Guidonia, presidente della Commissione Bilancio, che ha annunciato la prossima riapertura dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” e garantito la realizzazione del “NOT – Nuovo Ospedale Tiburtino”.

Il Commissario cittadino di Forza Italia Giorgio Strafonda e il candidato sindaco Marco Innocenzi

A seguire, Giorgio Strafonda, ex consigliere e assessore comunale, attuale Commissario cittadino di Forza Italia a Tivoli.

“Non ho mai visto tanta gente alla presentazione di una coalizione”, ha esordito Strafonda rivolgendo un applauso ai presenti alle Scuderie Estensi e spiegando l’idea di città del Centrodestra.

“Liberiamo Tivoli da questi anni di incapacità, inconsistenza e malgoverno”, ha proseguito Strafonda lanciando un messaggio forte e chiaro per ribadire che esponenti della maggioranza del sindaco Giuseppe Proietti non sono graditi nella coalizione di Centrodestra: “Stiamo attenti a chi ci infiltriamo, a chi portiamo al nostro interno”.

Il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio e il candidato sindaco Marco Innocenzi

Il dirigente di Fratelli d’Italia Riccardo Luciani e il candidato sindaco Marco Innocenzi

Alla presentazione sono intervenuti anche il deputato Alessandro Battilocchio, coordinatore provinciale di Forza Italia, e l’ex consigliere e assessore comunale Riccardo Luciani, oggi dirigente di Fratelli d’Italia.

Roberto Gagnoni, rappresentante della lista civica “Aria Nuova”, e il candidato sindaco Marco Innocenzi

A seguire Roberto Gagnoni, stimato medico, rappresentante della lista civica “Aria Nuova”.

“Siamo la novità della politica tiburtina – ha commentato Gagnoni – siamo animati dalla possibilità di realizzare una serie di opere importanti per una città nata 465 anni prima di Roma. Il nostro progetto è istituire l’Università a Tivoli, città della Cultura: dobbiamo vincere le elezioni anche per questo”.

Andrea Napoleoni, rappresentante della lista “Coraggio Tivoli”, e il candidato sindaco Marco Innocenzi

Il consigliere comunale Andrea Napoleoni è intervenuto in qualità di rappresentante della lista civica “Coraggio Tivoli”, ricordando il percorso politico e di crescita umana fatto insieme al candidato sindaco Marco Innocenzi.

“Ricostruire Tivoli, riportarla al suo splendore, restituirle la dignità della sua storia – il messaggio di Napoleoni alla platea – Abbiamo idee chiare e sappiamo cosa vogliamo fare”.

Quindi, anche Andrea Napoleoni, come Strafonda, ha lanciato un messaggio forte e chiaro contro quelli che ha definitivo i “matrimoni innaturali” con protagonisti della maggioranza Proietti.

“Facciamo in modo da preservare questa bella famiglia da matrimoni innaturali – ha detto – Questa famiglia è autosufficiente da punto di vista elettorale, politico e amministrativo. Discontinuità dal Proiettismo”.

Marco Gabrielli, rappresentante della lista “Sguardo al Futuro”, e il candidato sindaco Marco Innocenzi

Marco Gabrielli è intervenuto in qualità di rappresentante della lista civica “Sguardo al Futuro”, che alle elezioni del 2019 sostenne la candidatura a sindaco della Lega Vincenzo Tropiano.

“Siamo un gruppo di ragazzi uniti – ha spiegato Gabrielli – impegnati nel sociale a Villa Adriana e Paterno con l’associazione “Sarà Bellissima” e che collaborano con altre associazioni e comitati.

Abbiamo un progetto che è un sogno, il primo è stato lavorare per riaprire come cittadini Parco Andersen”.

Anna Giacoma Pizzicaroli, rappresentante della lista “Innocenzi Sindaco”, insieme a Marco Innocenzi

A presentare l’omonima lista del candidato “Innocenzi Sindaco” è stata l’avvocata Anna Giacoma Pizzicaroli.

“La lista – ha spiegato – è composta da persone da sempre impegnate socialmente, per il quartiere, nello sport, nel volontariato, che hanno deciso di scendere in campo impegnando le proprie competenze a sostegno di Marco Innocenzi sindaco.

Marco è capace, coerente e leale, crediamo che sia la persona giusta per guidare la ripartenza di questa nostra bella e problematica città”.

Vincenzo Tropiano, rappresentante della lista “Laboratorio Tivoli”, e il candidato sindaco del Centrodestra

Il consigliere comunale Vincenzo Tropiano, già candidato sindaco nel 2019, è intervenuto come rappresentante del movimento civico “Laboratorio Tivoli” e ha ribadito lo stesso concetto espresso da Strafonda e Napoleoni: porte chiuse ai sostenitori della maggioranza Proietti.

“La nostra coalizione ha idee, programmi e progetti condivisi e non deve camminare al fianco di chi va verso un’altra direzione – ha detto Tropiano – Marco Innocenzi è una persona per la quale conta ancora la stretta di mano e la parola data è legge.

Lavoriamo insieme per ampliare il consenso elettorale, se continueremo a camminare con le nostre gambe nella stessa direzione e seguendo i nostri principi vinciamo al primo turno”.

Matteo Centani, rappresentante della lista “Partecipazione Popolare”, insieme a Marco Innocenzi

Alla serata è intervenuto anche Matteo Centani, rappresentante della lista “Partecipazione Popolare, l’ultima in ordine di tempo ad aggregarsi alla coalizione di Centrodestra.

“Dobbiamo lavorare per il bene comune – ha detto Centani – lottare per tutti i cittadini senza fare distinzioni tra quelli di Serie A e quelli di Serie B. C’è una disillusione generalizzata nei confronti della poltica e non soltanto a Tivoli, per cui dobbiamo sporcarci le mani nel fango perché la politica senza etica e morale non è nient’altro che brigantaggio”.

L’intervento di Marco Innocenzi, candidato sindaco della coalizione di Centrodestra

“La nostra è una coalizione coesa, compatta, determinata, leale che sono certo porterà alla vittoria – ha detto Marco Innocenzi – Avete davanti a voi una persona determinata a vincere le elezioni e a portare a Palazzo San Bernardino un governo incisivo, pragmatico e concreto in grado di dare benessere a tutti”.