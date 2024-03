MONTEROTONDO – Convegno di Forza Italia sui fondi europei

Si è tenuto ieri pomeriggio, venerdì 22 marzo, presso la Biblioteca Angelani di Monterotondo, il convegno “L’Europa degli Enti Locali-Il Lazio e la sfida dei fondi europei” organizzato da Forza Italia.

Il dibattito, moderato dal consigliere comunale di Forza Italia di Fonte Nuova Gian Maria Spurio, è stato introdotto dal Consigliere regionale Marco Colarossi.

Sono intervenuti l’Europarlamentare Salvatore De Meo, l’ex Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il Capogruppo in Regione Giorgio Simeoni, il Consigliere regionale Fabio Capolei, oltre al Consigliere comunale di Monterotondo Simone Di Ventura, candidato Sindaco alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi, e al Coordinatore azzurro di Monterotondo Daniele Maceratesi.

Davanti a tanti simpatizzanti si è parlato delle opportunità europee per gli enti locali della Regione Lazio.

“Ho ascoltato con attenzione le istanze territoriali che sono state presentate – ha detto in una nota a margine dell’evento il Consigliere Regionale di Forza Italia, Marco Colarossi – Assieme ai nostri rappresentanti eletti in Europa lavoreremo in sinergia per aiutare i Comuni della nostra Regione ad essere protagonisti nelle sfide del futuro per la creazione di occasioni e possibilità che possano valorizzare l’intero territorio.

Grazie a Giovanni Di Bari per il preziosissimo aiuto e al Dottor Gian Maria Spurio moderatore di questo interessante confronto”.