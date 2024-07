GUIDONIA – Far West in via Tiburtina, il Pd incalza il sindaco: “Subito il censimento delle case”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Far West in via Tiburtina, guerriglia a colpi di cassonetti, dal segretario comunale del Partito Democratico Daniele Bongi e dai consiglieri comunali di Guidonia Montecelio Emanuele Di Silvio, Rossella Nuzzo, Mario Lomuscio e Simone Guglielmo riceviamo e pubblichiamo:

“Avviare l’immediato censimento della popolazione e delle abitazioni di Villalba, così come era stato stabilito più di un anno fa dal consiglio comunale con una mozione che ad oggi sembra rimasta chiusa nel cassetto del primo cittadino e degli assessori competenti.

L’ennesimo episodio di grave violenza avvenuto nella serata di sabato impone una risposta chiara e decisa da parte dell’amministrazione di Guidonia Montecelio, almeno per quanto di competenza comunale.

Perché se da un lato è evidente la necessità di un intervento mirato su Villalba da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni sovracomunali, dall’altro appare ormai non più rinviabile la messa in campo di una serie di azioni – ad oggi palesemente disattese – da parte del comune e in particolare del sindaco, responsabile dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Per questo nel corso del consiglio comunale di mercoledì 31 luglio, come Partito Democratico chiederemo un’accelerazione decisa sul censimento, non solo delle attività commerciali, promesso più volte su Villalba.

Un lavoro che sappiamo essere complesso e gravoso e per questo proporremo anche di prevedere una variazione di bilancio per rafforzare, grazie a maggiori risorse, l’attività di controllo da parte della nostra polizia municipale e l’eventuale istituzione di una task force comunale dedicata a queste verifiche.

Siamo certi che le tante irregolarità che potranno emergere dal censimento darebbero maggior forza al nostro comune per chiedere un intervento deciso da parte del prefetto e delle forze dell’ordine.

Come partito riteniamo che questo non possa essere il momento delle polemiche e delle accuse, ma piuttosto il momento di un lavoro coordinato tra tutte le forze politiche per arrivare a una soluzione per i cittadini e il quartiere di Villalba.

Saremo per questo a favore dell’avvio di questa e di altre iniziative, tra cui un miglioramento deciso dell’attività dei servizi sociali, evidentemente carenti nella zona colpita da questi numerosi episodi di violenza, e per un immediato investimento economico su Piazza della Repubblica e Piazza Carrara per contrastare il degrado, migliorare l’illuminazione pubblica e il decoro urbano e per garantire maggiori controlli anche grazie a telecamere di sicurezza.

In ultimo dichiariamo già da ora la nostra disponibilità alla stesura di un documento condiviso dall’intero consiglio comunale per chiedere, con maggior forza e celerità, un intervento della prefettura e dell’istituzioni provinciali, regionali e del governo: Villalba non può trasformarsi in una zona franca anche grazie al silenzioso assenso delle istituzioni”.