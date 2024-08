GUIDONIA – Far West a Villalba, il consigliere: “Potenziare il locale Posto di Polizia”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – A Villalba come nel Far West, altra rissa in piazza della Repubblica, dal consigliere comunale di Guidonia Montecelio Cristian Diano riceviamo e pubblichiamo:

Il consigliere comunale di Guidonia Montecelio Cristian Diano

“Sto ricevendo tantissimi messaggi in questi giorni per la situazione di Villalba.

Spero con questo post di fornire una risposta collettiva. Il problema è GRANDISSIMO, per una realtà del genere, c’è bisogno di mettere in campo un’azione mai vista prima, congiuntamente, da più Istituzioni. 𝗙𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮…

L’intervento dei carabinieri e della Croce Rossa ieri sera in piazza della Repubblica a Villalba 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘: La possono mettere in atto anche i cittadini non affittando i propri locali in modo non consono e denunciando anche in forma anonima le eventuali irregolarità…

𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟𝗟𝗜 𝗔𝗠𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗜: Li possono fare il Comune e di conseguenza la Polizia Locale per determinati ambiti, auspicando il supporto ad esempio di altre Istituzioni tipo: Guardia di Finanza, ASL e NAS (Carabinieri).

𝗠𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗣𝗨𝗕𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢: Per la situazione decennale di Villalba, parer del tutto personale, la sola Polizia Locale non basta. Serve una massiccia presenza di F.O. (Carabinieri/Polizia di Stato) e come extrema ratio, l’utilizzo dell’Esercito con postazioni fisse attraverso l’operazione “Strade Sicure”. Per questo rimane indispensabile chiedere fino allo sfinimento la rivalutazione del posto di Polizia di Stato di Via Agrigento. Una struttura del genere dovrebbe funzionare per necessità operative, come concepita fin dall’inizio, ossia come Commissariato di Polizia della Città di Guidonia Montecelio . Forse e dico forse, in questo modo si potrà sperare di vincere la battaglia contro il degrado… La sola Amministrazione, da sola, senza l’aiuto delle altre Autorità, può poco!”.