GUIDONIA – Villanova di Guidonia ha la sua piccola Star: Mauro Musci, talento su due ruote

Il piccolo Mauro Musci, che il 28 marzo scorso ha compiuto 11 anni, ha dimostrato una grandissima passione per le due ruote già da piccolissimo.

Inizia, in un primo momento, con la mountain bike da cui riceve subito grandi soddisfazioni vincendo numerose competizioni per bambini dai 5 ai 7 anni.

Poi purtroppo la Pandemia stravolge tutto.

“Con la pandemia mio figlio si è ritrovato costretto a stare chiuso in casa perché non considerato atleta dalla Federazione vista la tenera età e, non avendo compiuto gli 11 anni, non poteva uscire di casa” così racconta papà Sergio.

“Mauro è un bambino pieno di energie che ha bisogno di veicolare nello sport, per cui l’unica via d’uscita è stata inseguire una licenza fuoristrada per motocross e scriversi al motoclub “Ceci Corse” di Palombara Sabina. A quel punto acquistammo una piccola moto usata e da quel giorno è stato amore a prima vista”.

Nel dicembre 2021 il piccolo Mauro inizia così gli allenamenti con impegno e dedizione e, appena compiuti 8 anni, partecipa alla sua prima gara di Campionato con il numero 280, ispirato al giorno della sua nascita, classificandosi al quinto posto.

Il piccolo Mauro Musci durante una delle sue gare

Un ragazzo con tantissime potenzialità. Infatti, oltre ad essere bravissimo a scuola, è pieno di interessi, tra cui la piscina, la palestra, la scuola di inglese e le costruzioni Lego Technic.

Supportato dal papà Sergio, dalla mamma Stefania e dalla sorella Melania, Mauro ha scoperto così un suo grande ed innato talento per le moto.

Una giovanissima promessa dell’Enduro e del Motocross che in poco più di un anno ha collezionato tantissime vittorie personali.

Secondo posto al Campionato Regionale MX debuttanti 2022, primo posto al Trofeo delle Regioni Mini Enduro debuttanti 2022, terzo posto al Campionato italiano di Mini Enduro Cadetti 2023, sono solo alcuni dei risultati raggiunti, che lo hanno reso un prodigio del motociclismo laziale.

Mauro è stato poi vincitore del Campionato italiano di Mini Enduro 2024 primeggiando su tutte le 6 prove, è stato inoltre convocato a rappresentare la Regione Lazio al Trofeo Nazionale delle Regioni sia nell’Enduro che nel Motocross e infine si sta preparando al prossimo appuntamento importante che lo vedrà competere per le tre finali del Campionato italiano di Motocross che si svolgeranno a settembre.

Come obiettivo del prossimo anno la piccola star cambierà categoria, passando da una cilindrata di 65 cc. ad una di 85 cc.

“Mauro ancora non sa cosa vuole fare da grande” ci racconta il papà, “io gli dico solo di divertirsi nel fare quello che ama”.

È la stessa raccomandazione che consiglia a tutti i genitori: “fate fare ai vostri figli ciò che amano; lo sport è passione e divertimento e loro devono divertirsi”.

Auguriamo allora anche noi a Mauro di continuare a divertirsi con la sua amata moto e di ottenere ancora tantissimi splendidi risultati in questo sport così intrepido ed affascinante.

(Claudia Santolamazza)