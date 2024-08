In riferimento all’articolo VICOVARO – Eremi di San Benedetto, le chiavi tornano al Comune: giallo sugli incassi, da Luigi Bernardini, titolare della “Direzioni Opere Sistemi”, ditta affidataria del servizio di informazione turistica presso il Pit (Punto Informativo Territoriale) di San Cosimato a Vicovaro, riceviamo e pubblichiamo:

“NESSUN GIALLO, SEMPLICEMENTE NERO SU BIANCO

Ci troviamo qui a dover rispondere a delle accuse mosse dal sindaco di Vicovaro in merito alla gestione del Punto Informativo Territoriale.

Leggendo l’articolo pubblicato sul Tiburno, in cui viene riportato il suo intervento durante la seduta del consiglio comunale del 31 luglio 2024, si fa intendere che siano stati commessi degli illeciti dal Punto Informativo Territoriale, o siano stati disattesi dei vincoli contrattuali nei confronti dello stesso Comune.

Innanzitutto ci teniamo a precisare che il Punto Informativo Territoriale è stato affidato in data 24 marzo 2024, con verbale di consegna disponibile sul sito del Comune di Vicovaro, pertanto l’attività del suddetto ha potuto avere inizio soltanto un anno dopo la stipula del contratto.

Vien da sé che è impossibile per noi essere i detentori delle chiavi del sito degli Eremi di San Benedetto di Vicovaro da un anno.

Ne è inoltre testimonianza la dichiarazione fatta dal signor Federico Natali in data 2 agosto 2024 sulla sua pagina Facebook, e dalle numerose recensioni lasciate sulla pagina Google del sito turistico.

Dalle parole riportate nei testi sopra citati, si evince chiaramente che il sito degli Eremi di San Benedetto fino alla data di giugno 2024, ovvero data di inizio dei lavori di ristrutturazione degli Eremi di San Benedetto ed Acquedotti Romani, è stato gestito, dal signor Federico Natali, che ha eseguito visite guidate nel bene comune oggetto di tanta diatriba, senza coinvolgere in alcun modo il Punto Informativo Territoriale.

Pertanto nessun giallo sugli incassi, nessuna omissione di comunicazione con il Comune di Vicovaro, ma pura e semplice impossibilità di operare, che ha avuto culmine con la riunione svolta in comune in data 16 luglio in cui ci veniva precluso l’accesso al sito della parte fruibile degli Eremi di San Benedetto, nonostante comunicazione inviata via PEC dallo stesso Comune di Vicovaro in data 27 maggio 2024, con protocollo n. 0004754, in cui si indicava come unico referente per l’accesso al sito il Punto Informativo Territoriale.

Infine, due piccole considerazioni.

La prima è che ci dispiace dover rispondere a una questione così importante in questo modo, venendone a conoscenza solamente tramite i social.

La seconda invece è la seguente.

Visto che da contratto e da delibera comunale, sempre disponibile sul sito del Comune di Vicovaro, il Punto Informativo Territoriale dovrebbe corrispondere il 30% degli incassi derivanti dalla biglietteria del sito al Comune di Vicovaro, ci auguriamo che la situazione si risolva nel migliore dei modi, in modo da far tornare a rendere fruibile ai visitatori le bellezze del nostro territorio”.