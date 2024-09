TIVOLI - Gatti legati al guinzaglio in giardino, denunciata per maltrattamento

Portare in giro il gatto al guinzaglio non è vietato dalla legge, ma non è attività da fare alla leggera per il bene del felino. Viceversa, tenerlo legato nel giardino di casa potrebbe essere un reato.

Per questo una donna italiana di 49 anni residente a Tivoli Terme è stata denunciata dai Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio per maltrattamento di animali.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il 2 agosto scorso a segnalare il caso ai militari è stata una 55enne vicina di casa.

La donna si era detta preoccupata nel vedere i due felini della confinante legati al guinzaglio nel giardino della villetta a Bagni di Tivoli.

A quel punto, sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e il veterinario della Asl Roma 5, i quali hanno rinvenuto i due gatti in ottime condizioni di salute, ma legati come segnalato dalla vicina di casa.

La proprietaria si è giustificata sostenendo di essere un’amante dei gatti, ma di non poterli tenere all’interno dell’appartamento in quanto un familiare sarebbe allergico al pelo dei felini.

La 49enne ha inoltre spiegato ai Carabinieri e al veterinario che i due mici si allontanavano spesso dall’abitazione e faticavano a ritrovare la strada di casa, per cui aveva deciso di legarli al guinzaglio per la loro incolumità.

Giustificazioni che non le hanno evitato una denuncia per maltrattamento alla Procura della Repubblica di Tivoli.