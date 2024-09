MENTANA – Una Barbie sulla sedia a rotelle, il regalo di un paziente sconosciuto

Da Sonia Reppucci di Mentana, degente presso il Centro Paraplegici di Ostia, riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di ringraziamento per un dono Speciale ricevuto da uno “sconosciuto”:

“Sono Ricoverata all’Ospedale CPO di Ostia da fine luglio e in palestra ho avuto modo di fare delle conoscenze, tra le quali c’era il Signor Alvaro, che veniva in Palestra per la riabilitazione come paziente Day Hospital.

Qualche giorno fa Alvaro ha concluso il suo Piano Terapeutico, l’ultimo giorno mi ha cercata appena è arrivato e si è presentato con una grande busta di cartone bianco e all’interno c’era il suo dono: una Barbie sulla Sedia a Rotelle…

Meraviglioso, Originale e Splendido Pensiero a Mia Perfetta Misura.

Detto ciò, ci tenevo a Ringraziarlo pubblicamente.

UN DONO SIGNIFICATIVO E FUORI DAL COMUNE RICEVUTO DA UN QUASI PERFETTO SCONOSCIUTO

Le Persone “belle” nel Cuore sono quelle che io chiamo ANIME BELLE e sono Spontanee, Senza Filtri, Molto Positive, Sensibili, Altruiste, Gentili come il Signor ALVARO una conoscenza EMPATICA, che solo dopo pochi incontri, è stato capace di donarmi quella FELICITÀ concreta che ho sempre desiderato ed è mancata in età adolescenziale.

GRAZIE DI TUTTO CUORE ALVARO, IL TUO DONO all’improvviso e inaspettato mi ha commosso di gioia infinita fino alle lacrime e con orgoglio posso dire che la MIA BARBIE è Esclusiva, ma che fa parte di moltissime realtà di PERSONE spesso considerate “diverse” tranne in rare eccezioni.

Peccato solo, che quel giorno è stato quello dei Saluti, conclusi con una Promessa: “ci rivediamo prima della tua uscita e ci sentiamo quando vuoi”.

ANCORA CENTOMILA GRAZIE ALVARO…IO NON TI DIMENTICO”.