FIANO ROMANO – Judo, Maila Pagliaro quinta al Mondiale in Perù

Da grande vuole essere una judoka professionista e ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo.

Maila Pagliaro, 17 anni di Fiano Romano, due volte campionessa italiana di judo e atleta della Nazionale italiana della classe Cadetti, ha conquistato un bel quinto posto ai Campionati del mondo Under 18 tenutisi dal 28 al 31 agosto a Lima, in Perù.

La Nazionale italiana della classe Cadetti di judo

Nella categoria 63 chilogrammi Maila Pagliaro ha iniziato la sua gara con la vittoria per wazari sulla canadese Thibault e nei quarti è stata fermata dalla turca Oruc.

Recuperata, l’azzurra si è imposta sulla statunitense Fulp con tre sanzioni al golden score ed ancora al golden score si è conclusa la finale per la medaglia di bronzo, andata alla polacca Ptasinska che ha messo a segno wazari rovesciando l’attacco di seoi nage della Pagliaro.

Il quinto posto ai Mondiali in Perù rappresenta la seconda affermazione a livello internazionale dopo il settimo posto conquistato in azzurro dalla judoka fianese lo scorso 28 giugno al Campionato Europeo Cadetti Under 18 a Sofia, in Bulgaria.

Lo scorso 10 marzo Maila si era aggiudicata il primo posto nella Categoria Under 18 63 chilogrammi ai Campionati Italiani Cadetti A1 organizzati presso il PalaPellicone di Ostia dalla Fijlkam, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per Maila Pagliaro si tratta del secondo titolo italiano consecutivo dopo quello conquistato nel 2023 nella stessa categoria.

Un anno, il 2023, durante il quale Maila, studentessa del Liceo Linguistico, ha partecipato come atleta della Nazionale Italiana a giugno al Campionato Europeo Cadetti Under 18 63 chilogrammi di Odivelas in Portogallo e ad agosto al Campionato Mondiale Cadetti Under 18 63 chilogrammi di Zagabria.