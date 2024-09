GUIDONIA – Alleanza tra civici e Fratelli d’Italia, Bertucci: “Non accetto morali dal Pd”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Alleanza tra civici e Fratelli d’Italia, il Pd: “Ribaltato il risultato elettorale”, da Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Sentir parlare il PD di tradimento dell’esito delle urne fa sorridere: non erano loro ad aver presentato un candidato sindaco in rappresentanza di una coalizione che ha poi sostenuto al ballottaggio il sindaco Mauro Lombardo?

Impensabile che vengano a farci la morale, ma forse dimenticano anche gli esiti delle consultazioni elettorali avvenute dopo le elezioni comunali del 2022.

Sono particolarmente soddisfatto delle esternazioni dei rappresentanti del PD cittadino, anzi, mi aspettavo toni molto più accesi: sono semplicemente la conferma che siamo sulla via di un raggiungimento di un obiettivo che reso pubblico fin da subito, quello di entrare in maggioranza come Fratelli d’Italia e contestualmente di accompagnare all’uscita il Partito Democratico.

I dialoghi tra noi ed il Polo Civico sono in corso per verificare ed approfondire convergenze programmatiche: io mi sento da oggi già in maggioranza, e, al contrario dei colleghi del PD, rivendicherò con orgoglio, spero prestissimo, la presenza di un assessore di Fratelli d’Italia in questa amministrazione comunale.

Annuncio infine le mie dimissioni da presidente della Commissione Trasparenza, ruolo che spetta all’opposizione”.