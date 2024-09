GUIDONIA – Ristruttura casa e scarica i rifiuti in un terreno privato, denunciato

Gli era stato commissionato un lavoro di ristrutturazione di un appartamento, bonifica e smaltimento di rifiuti compresa. Ma ha pensato bene di abbandonare scarti edili, materassi e numerosi sacchi di spazzatura all’interno di un terreno privato.

Alcuni dei rifiuti scaricati in un terreno privato di via della Selciatella a Guidonia

Per questo i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio hanno denunciato per abbandono di rifiuti un 28enne albanese titolare di una ditta edile della Città dell’Aria.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, le indagini sono iniziate lunedì 2 settembre dopo la denuncia di un 72enne italiano, proprietario di un terreno in via della Selciatella.

Il pensionato ha riferito ai militari che lo scorso 19 agosto ignoti avevano divelto il lucchetto del cancello d’ingresso introducendosi nell’appezzamento per scaricare i rifiuti.

Rovistando nei sacchi, i militari dell’Arma hanno rinvenuto documentazione riconducibile ad una libera professionista di Tivoli che ha collaborato con gli investigatori producendo un regolare contratto stipulato col 28enne imprenditore albanese sia per la ristrutturazione di casa che per lo smaltimento dei rifiuti.