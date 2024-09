TIVOLI – Diocesi, il Vescovo nomina i nuovi parroci

Valzer di Sacerdoti nella Diocesi di Tivoli e Palestrina.

Ieri, venerdì 13 settembre, il Vescovo Monsignor Mauro Parmeggiani ha annunciato la nomina di sei nuovi parroci per altrettanti luoghi di culto del territorio di competenza.

Così don Fabrizio Micocci, già vice parroco della chiesa di Santo Stefano e Santa Maria, a Cave, sarà Vicario Foraneo dell’VIII Vicaria fino al 17 gennaio 2028, rimanendo anche Vicario Episcopale per la Vita Consacrata.

In Diocesi torna anche don Marco Ilari, dal 2013 a settembre 2022 parroco della chiesa di Santa Maria del Popolo a Villalba di Guidonia, negli ultimi due anni ad Assisi per la specializzazione in Studi Francescani: dal 19 ottobre 2024 don Marco sarà Parroco della Parrocchia di San Nicola di Bari a Pozzaglia Sabina e della Parrocchia del Santissimo Salvatore a Turania.

A sua volta don Daniele Magini, attuale amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Nicola di Bari a Pozzaglia Sabina e di Santo Stefano Protomartire a Montorio in Valle, arriva a Tivoli dove dal 19 ottobre prossimo sarà Parroco della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ai Reali, al Bivio di San Polo.

Con l’arrivo di don Marco Ilari, don Desiderio Mayema, l’attuale parroco della Parrocchia del Santissimo Salvatore, lascia Turania per assumere dal 19 ottobre prossimo l’incarico di Parroco della Parrocchia di Santo Stefano a Montorio in Valle, mantenendo anche la Parrocchia di San Nicola di Bari a Orvinio.

Il Vescovo Mauro Parmeggiani ha inoltre nominato don Luis Alfredo Rios Flores Amministratore Parrocchiale di Santa Maria De Arce e di San Biagio Vescovo e Martire a San Vito Romano da domani, domenica 15 settembre.

Infine Monsignor Angelo Gagliardi, già Parroco delle Parrocchie Santa Maria de Arce e di San Biagio, Vescovo e Martire e Rettore del Santuario della Madonna di Compigliano a San Vito Romano, è il nuovo Cappellano della RSA e Riabilitazione “Medicus INI” di Monte Ripoli a Tivoli) e della clinica “Villa Dante INI” a Guidonia.