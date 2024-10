MONTEROTONDO – Al Ramarini riparte la stagione teatrale: i 5 spettacoli in cartellone

Al via la tradizionale Stagione di prosa ufficiale del teatro Francesco Ramarini, giunta quest’anno alla sua IX edizione. Organizzata dall’assessorato alla Cultura e dalla Fondazione ICM, la rassegna è allestita come sempre in collaborazione con l’ATCL, l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, ed è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e dalla Regione Lazio.

In cartellone cinque spettacoli:

9 novembre ore 21.00: “AFFOGO” con Mario Russo e Alfredo Tortorelli

ore 21.00: con Mario Russo e Alfredo Tortorelli 7 dicembre ore 21.00: “GLI INSOSPETTABILI”, con Claudio “Greg” Gregori e Fabio Troiano

ore 21.00: con Claudio “Greg” Gregori e Fabio Troiano 18 gennaio ore 21.00: “COME LO ZUCCHERO DURANTE LA RIVOLUZIONE”, con Giselda Volodi

ore 21.00: con Giselda Volodi 2 febbraio ore 18.30: “ ELENA, LA MATTA” , con Paola Minaccioni

ore 18.30: “ , con Paola Minaccioni 22 marzo ore 21.00: “LAPOCALISSE” con Valerio Aprea..

Costi e prevendite

Abbonamenti (5 spettacoli a 85 €) in vendita presso il botteghino del teatro venerdì 11 (orario 16:00 – 20:00), sabato 12 (orario 09:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00) e domenica 13 ottobre (orario 09:00 – 12:00) e, online, dalle ore 10:00 del 14 ottobre fino al 20 Ottobre tramite il circuito tickettando.it

Biglietti dei singoli spettacoli (25 €) in vendita da lunedì 21 ottobre online tramite il circuito tickettando.it, presso la Biblioteca comunale “P. Angelani” (piazza don Minzoni snc) nei giorni e nei seguenti orari: lunedì e mercoledì 16:00 – 19:00, sabato 10:00 – 12:00 e, presso il botteghino del teatro, il giorno dello spettacolo fino a due ore prima dell’inizio.

Gli abbonamenti e i biglietti sono cedibili a terzi ma non rimborsabili. Ulteriori info: 06.90.61.490, www.icmcomune.it

L’assessora Clementini: previsti anche ingresso gratis

“Sono orgogliosa di presentare la nuova stagione ufficiale del Ramarini – dichiara l’assessora alla Cultura Alessandra Clementini – e di proporre un cartellone di qualità, in linea con la consolidata tradizione che abbina commedie brillanti a spettacoli di riflessione su tematiche sociali”.

Sottolineo come il costo degli spettacoli, pressoché inalterato da anni, resta estremamente contenuto. Per lo stesso motivo abbiamo predisposto forme di gratuità da riservare, in occasione di ogni spettacolo, a persone seguite dai nostri Servizi sociali.

Mi auguro che la risposta del pubblico sia appassionata come ogni anno e che la valorizzazione del nostro teatro, uno dei pochissimi in Italia ad essere gestito in house, prosegua nel solco di un percorso che lo renda sempre più conosciuto ed apprezzato anche al di fuori del contesto territoriale”.