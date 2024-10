SAN GREGORIO DA SASSOLA – Sagra delle fettuccine all’aglione: musica e stand a pranzo e cena

Sagra delle fettuccine all’aglione nel week end a San Gregorio da Sassola. Sabato 5 e domenica 6 ottobre il paese in festa per celebrare il piatto tipico. Apertura serale degli stand gastronomici alle 19.30, la domenica anche a pranzo alle ore 13.

In piazza Brancaccio, sotto al maestoso castello, si potranno degustare le tipiche fettuccine condite con sugo all’aglione, un aglio delicato. In passato il piatto veniva proposto in particolare nei cambi di stagione per le proprietà anti influenzali dell’aglio. Il sugo viene preparato anche facendo sciogliere nell’olio una acciuga.