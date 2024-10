MONTEROTONDO – Andrea Pesciarelli, 13 anni fa la scomparsa del giornalista del Tg5

“13 anni fa perdevamo un grande collega e un caro amico. In questi anni la professionalità di Andrea Pesciarelli non si è mai spenta”.

Con queste parole l’Associazione di giornalisti Lettera 22 ricorda, nell’anniversario della scomparsa, il giornalista professionista di Monterotondo Andrea Pesciarelli, storico notista politico del Tg5, venuto a mancare l’8 ottobre del 2011 in seguito a un incidente stradale mentre percorreva il lungotevere della Armi a Roma a bordo del suo scooter Beverly 500.

Qualche giorno dopo avrebbe compiuto 47 anni.

“Una persona solare, buona e intelligente, e soprattutto professionalmente sempre corretta – ricordano gli esponenti dell’Associazione Lettera 22 – Tanti colleghi lo ricordano ai suoi esordi, quando svolgeva il suo lavoro da cronista sportivo. Poi, sorprendendo tutti, era passato a occuparsi di politica confermando la sua duttilità e una profonda conoscenza delle istituzioni.

In questo 13° anniversario dalla scomparsa continuiamo a ricordare l’amico e il collega, ed inviamo un forte abbraccio a tutta la sua famiglia”.

Sposato con Elisabetta, padre di Jacopo ed Elena, Andrea Pesciarelli viene sempre ricordato per la grande umanità e la passione per la professione, oltre che per il suo impegno nel sindacato dei giornalisti in vari ruoli e compiti e per il senso di appartenenza alla categoria dei giornalisti.

Andrea Pesciarelli era nato a Roma il 20 ottobre 1964.

Nel corso della sua carriera ha lavorato in Rai a Televideo, alla TGR Lazio, a Rai Sport e al TG1. Nel 2007 è passato a Mediaset a lavorare come notista politico al TG5 diretto da Clemente Mimun. Grande tifoso della Lazio, ha pubblicato, tra gli altri, “Inguaribili bugiardi. Viaggio semiserio tra le contraddizioni dei nostri politici (e non solo)” (Gremese) scritto insieme a Gerardo Antelmo e con le vignette di Alfio Krancic.

In questi anni ad Andrea Pesciarelli sono stati intitolati un centro studi sull’informazione e il campo di calciotto del Due Ponti Sporting Club di Roma, cui è seguito anche un memorial calcistico.

Nel 2014 il Comune di Monterotondo, la sua città, gli ha intitolato una piazza.