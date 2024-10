Si terrà sabato 12 ottobre presso Le Terme di Roma il Convegno: “Ricerca e nuove frontiere della Medicina Termale alle Acque Albule di Tivoli”.

L’evento è curato con la direzione del Professor Antonio Fraioli (responsabile scientifico) – già Direttore UOC Medicina Interna, Terapia Medica e Medicina Termale e della Scuola di Specializzazione in Medicina Termale, Sapienza Università di Roma. Il Congresso dedica una giornata di studio alla medicina Termale per sensibilizzare i medici sull’efficacia delle cure termali da utilizzare in maniera sempre più adeguata ai bisogni di salute.

L’obiettivo è quello di fornire competenze specifiche portando all’attenzione della classe medica le recenti evidenze scientifiche onde garantire una prescrizione delle cure termali corretta e conforme alle esigenze terapeutiche.

La ricerca rappresenta un pilastro fondamentale per confermare, attraverso rigorosi studi clinici, la validità delle cure termali. Acque Albule – Le Terme di Roma ha attivamente supportato un importante studio pilota condotto presso le nostre Terme, che ha indagato gli effetti terapeutici delle inalazioni di acqua sulfurea sui pazienti affetti da Sindrome da long-COVID.

Nel corso della giornata saranno discussi i risultati dello studio, realizzato con un approccio randomizzato e in doppio cieco, che ha evidenziato miglioramenti significativi nella riduzione dell’infiammazione e nel recupero della funzionalità respiratoria, contribuendo a rafforzare le evidenze sull’efficacia clinica delle terapie termali, dal quale è emerso che le inalazioni con Acqua Termale Sulfurea inducono miglioramenti soggettivi ed oggettivi su pazienti affettati da Long Covid.

Acque Albule – Le Terme di Roma supporta questo processo di validazione scientifica, nella consapevolezza che solo la dimostrazione dell’efficacia della medicina termale sia fondamentale per garantire che le cure termali non siano solo percepite come trattamenti di benessere, ma come terapie efficaci, basate su prove scientifiche concrete, riconosciute dalla comunità accademica e sanitaria. Parallelamente alla ricerca, Acque Albule – Terme di Roma sostiene attivamente la divulgazione dei risultati scientifici.

Se la ricerca fornisce le prove dell’efficacia delle terapie, la divulgazione ha lo scopo di trasferire tali conoscenze fuori dalla ristretta cerchia degli studiosi, rendendole accessibili alla comunità medica ed, attraverso i professionisti sanitari, al pubblico e ai pazienti.

Solo attraverso un’adeguata diffusione delle informazioni, i benefici delle terapie termali potranno essere pienamente integrati nelle pratiche sanitarie e raggiungere il fruitore finale.

L’obiettivo della divulgazione è quindi duplice: promuovere una maggiore consapevolezza tra i medici, affinché possano consigliare le cure termali ai pazienti, e informare il grande pubblico sui potenziali benefici per la salute derivanti da queste terapie naturali.

L’investimento nella ricerca e nella divulgazione scientifica testimonia il costante impegno delle Acque Albule – Terme di Roma per la crescita della medicina termale come risorsa sanitaria innovativa.