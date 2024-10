TIVOLI - Rocca Pia e Museo a pagamento, biglietto a 5 euro per due giorni

Sono i due gioielli della Città, culla di cultura e storia. Da oggi l’ingresso alla Rocca Pia e al Museo della Città sarà a pagamento.

Lo ha stabilito venerdì scorso 4 ottobre la giunta comunale di Tivoli con la delibera numero 177 (CLICCA E LEGGI LA DELIBERA).

Con l’atto l’Esecutivo diretto dal sindaco Marco Innocenzi ha dettato agli uffici comunali gli indirizzi per procedere alla concreta attuazione del Regolamento deliberato dal Consiglio comunale il 6 marzo 2020 per l’organizzazione e il funzionamento della Rocca Pia ed istituzione della tariffa di accesso e avviare i profili connessi alla bigliettazione.

Sulla base della delibera numero 222 della precedente giunta comunale n. 222 del 17 novembre 2023 l’amministrazione ha previsto un biglietto intero di ingresso per il Museo della Città e per la Rocca Pia di 3,00 euro, mentre un biglietto cumulativo d’ingresso ai due Poli culturali di Tivoli sarà pari a 5,00 euro con validità di due giorni.

L’amministrazione ha deciso che avranno ingresso gratuito i cittadini Ue di età inferiore ai 18 anni e gli allievi e gli insegnanti accompagnatori per visite scolastiche.

Il biglietto sarà ridotto a 2,00 euro anziché 3,00 per l’ingresso alla Rocca Pia o al Museo per i nati/residenti a Tivoli e cittadini Ue di età compresa fra 18 e 25 anni, mantenendo fermi i seguenti criteri di determinazione della tariffa vigenti:

a) costo del biglietto d’ingresso intero per Rocca Pia o Museo della Città di 3,00 euro e cumulativo di € 5,00;

b) biglietto ridotto a 2,00 euro per Rocca Pia o Museo della Città e 3,00 euro per biglietto cumulativo d’ingresso Museo/Rocca Pia per ultrasessantacinquenni e gruppi composti da almeno 20 utenti.

Inoltre l’ingresso sarà gratuito per portatori di handicap ed accompagnatori, per guide turistiche abilitate ed interpreti.