MENTANA – Lavori “lumaca” coi fondi del Pnrr, i grillini chiedono un’assemblea pubblica

Dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Mentana riceviamo e pubblichiamo:

“Da diversi mesi, nella Città di Mentana, sono in corso una serie di lavori finanziati attraverso i fondi del PNRR, con lo scopo di riqualificare diverse aree della cittadina.

Il cantiere di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Mentana finanziato con 2 milioni 168.836 euro di fondi Pnrr

Tra questi figurano:

– Rifacimento di Via III Novembre (€ 1.416.662)

– Riqualificazione di Piazza Matteotti a Castelchiodato (€ 1.200.000)

– Riqualificazione di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa (€ 2.168.836)

Tuttavia, i lavori stanno procedendo a rilento, con un notevole superamento dei tempi di realizzazione previsti, e i cittadini si trovano ad affrontare disagi quotidiani.

In particolare, i ritardi e le modifiche durante l’esecuzione dei lavori in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa hanno destato preoccupazione. Gli abitanti hanno assistito prima al montaggio delle colonne di ferro della futura sala pubblica e, sorprendentemente, al successivo smontaggio delle stesse.

A distanza di settimane, le colonne sono sparite senza spiegazioni chiare.

Durante un Consiglio Comunale, l’assessore Angelini ha fornito risposte poco precise riguardo a questo episodio, sollevando ulteriori interrogativi tra i cittadini.

In particolare, preoccupa l’eventualità che questi ritardi possano mettere a rischio il finanziamento del progetto con fondi del PNRR.

Se ciò dovesse accadere, quali sarebbero le fonti alternative di finanziamento per completare l’opera? E il progetto finale rispetterà quanto promesso inizialmente?

Il cantiere di via III Novembre a Mentana finanziato con un milione 416.662 euro di fondi Pnrr

Un altro punto critico riguarda il rifacimento della pavimentazione di Via III Novembre, un’arteria fondamentale per il traffico veicolare di Mentana.

Il progetto prevede che la via diventi un’isola pedonale solo durante i fine settimana, con la posa di nuovi mattoni che dovrebbero rendere l’area più accogliente.

Tuttavia, i residenti esprimono dubbi sulla durabilità di tali mattoni, dato che nei giorni feriali la strada continuerà a essere percorsa da autobus e veicoli. Inoltre, la chiusura della strada per consentire i lavori ha causato disagi, con lo spostamento delle fermate COTRAL e una drastica riduzione dei parcheggi, penalizzando anche i commercianti.

La scarsa comunicazione da parte dell’amministrazione riguardo ai cambiamenti nella viabilità ha ulteriormente esasperato i cittadini.

Durante la campagna elettorale, il Sindaco Benedetti aveva promesso la realizzazione di una tangenziale per decongestionare il traffico su Via III Novembre prima di attuare l’isola pedonale, ma ad oggi, di questa tangenziale non vi è traccia. I cittadini si chiedono che fine abbia fatto questo progetto, considerato fondamentale per ridurre i disagi.

Nella frazione di Castelchiodato, invece, si stanno realizzando i lavori di riqualificazione di Piazza Giacomo Matteotti, un intervento che ha sollevato perplessità tra i residenti e i commercianti. Molti si chiedono se fosse davvero una priorità, soprattutto alla luce di altre esigenze più impellenti per la frazione. Inoltre, sta suscitando indignazione il possibile taglio degli alberi nel giardino della piazza, una decisione che ha sollevato accese polemiche.

Per rispondere a queste preoccupazioni, gli attivisti del Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Mentana hanno avviato una raccolta firme per chiedere un’assemblea pubblica.

L’obiettivo è di dare all’amministrazione l’opportunità di chiarire le molte questioni irrisolte e fornire risposte dirette ai cittadini e ai commercianti, che si sentono lasciati soli in mezzo a disservizi e incertezze sul futuro della loro città”.