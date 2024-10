Per sei riprese ha picchiato come un fabbro, tanto per usare un’espressione colloquiale e dare l’idea della gara. Tuttavia l’avversario ha resistito a ogni colpo senza andare al tappeto.

Così ieri sera, sabato 12 ottobre, Lorenzo Ratemi, 26 anni di Guidonia, soprannominato “The Eagle”, ha vinto il suo terzo match da professionista nella categoria Super Welter superando ai punti Santos Urbin Medrano Jarquin, detto “The Scorpion”, il 40enne pugile nicaraguense naturalizzato spagnolo con 108 incontri da Pro, di cui 11 vittorie, 5 pareggi e 92 sconfitte (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Al Palasantoro di Roma Lorenzo Ratemi, meglio noto come il pugile con due lauree della “Accademia Pugilistica Roma Est” allenato dai coach Simone Autorino e Fabio Fantauzzi, ha confermato il suo stato di grazia implementando il suo record personale per scalare la classifica in vista di sfide più importanti.

Una Laurea triennale in Scienze Motorie, una seconda Laurea specialistica in Fisioterapia in arrivo, Lorenzo ha esordito nei Professionisti il 19 maggio scorso a Tivoli dopo 35 match da dilettante.

Ma il suo nome ha iniziato a circolare dopo la vittoria ottenuta il 20 luglio scorso, sempre al Palasantoro di Roma. In quell’occasione “The Eagle” alla prima ripresa con un gancio destro dopo appena 120 secondi dall’inizio dell’incontro mandò al tappeto Giuseppe Fico, un atleta pugliese con 60 incontri da dilettante (35 vittorie) al suo esordio nei Pro.

Un’azione talmente repentina che il video pubblicato dal quotidiano on line Tiburno.Tv ha totalizzato quasi mezzo milione di visualizzazioni (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO).

L’avventura pugilistica di Lorenzo Ratemi è iniziata nel 2018 disputando 35 match da dilettante, poi il grande salto nei professionisti e il sostegno di tanti sponsor locali, come “Di Stefano Carni”, il “Gruppo Procaccini Costruzioni”, il “Gruppo Sisti Claudio Costruzioni”, “Plenzich”, “Das Idrotecnica”, “Ferretti Assicurazioni”, “Firenze Manutenzioni” e “Antonia Costruzioni Srl”.