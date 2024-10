TIVOLI – “Sanità, 14 mesi d’attesa per una visita”, l’allarme di Rifondazione Comunista

In riferimento all’articolo TIVOLI – Rifondazione Comunista inaugura uno Sportello Salute in moschea, da Massimiliano Rossini, Segretario della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“È con grande preoccupazione che ci rivolgiamo alla cittadinanza: la sanità pubblica è ormai allo sbando e ciò che stiamo scoprendo grazie al nostro sportello della salute è vergognoso. Non avremmo mai immaginato di trovarci di fronte a una situazione di caos totale.

Le segnalazioni che ci arrivano sono allarmanti: per ottenere una mammografia o una visita oculistica, i tempi di attesa superano i 14 mesi! Gli appuntamenti vengono continuamente rimandati o addirittura non prenotati, lasciando migliaia di cittadini senza le cure necessarie. Ci sono ricette mediche valide per oltre 6 mesi eppure, al momento di cercare un appuntamento, ci troviamo a constatare che i posti disponibili non ci sono!

Questa realtà inaccettabile distorce il diritto fondamentale alla salute e mette in evidenza le gravi mancanze del sistema sanitario. È tempo che la voce dei cittadini venga ascoltata.

Per questo motivo, abbiamo deciso di intraprendere un’azione concreta: abbiamo già preparato numerosi moduli di protesta che inonderanno l’URP della ASL RM 5 nei prossimi giorni. Siamo convinti che insieme possiamo far sentire il nostro dissenso!

Vi invitiamo a unirvi a noi presso il nostro sportello della salute: il vostro diritto alla salute pubblica deve essere riconosciuto e difeso. Non restiamo in silenzio di fronte a questa emergenza!

Lo sportello salute è aperto tutti i martedì dalle 17.00 alle 19.00 in via Nuvolari Tivoli terme 3383995710”.