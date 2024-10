NEROLA – Educare i bambini al corretto utilizzo dell’acqua, il progetto del gestore idrico

Dopo la pausa estiva, con l’avvio del nuovo anno scolastico, torna APScuola “Viaggio nelle scuole del Territorio”, il progetto formativo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rieti (ATO3 Lazio Centrale)

Prima tappa l’Istituto comprensivo “Giuliano Giorgi” di Nerola.

Miro, il giovane protagonista del libro per ragazzi, ideato da Acqua Pubblica Sabina e realizzato da Stella Baratta e Paola Denti, è andato a trovare, giovedì 17 ottobre, le classi I e II della scuola Primaria e dell’ultimo anno dell’Infanzia.

Gli obiettivi del “viaggio” sono nobili e noti: raccontare quanto sia coinvolgente il tema dell’acqua nel nostro Territorio e rafforzare l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

Dopo i saluti del sindaco di Nerola Domenico Lelli e della consigliera delegata per la scuola Nastascia Imperi, il Presidente di APS Maurizio Turina ha introdotto la lezione formativa sul corretto utilizzo dell’acqua.

In un comunicato stampa Acqua Pubblica Sabina S.p.A. annuncia che l’iniziativa ha riscosso tanto entusiasmo e grande partecipazione da parte dei giovani studenti, incuriositi dal funzionamento delle reti idriche, dal ciclo dell’acqua e dal percorso che questa compie per arrivare nelle abitazioni.

Dopo avere imparato le semplici regole per il risparmio idrico i giovani alunni hanno ricevuto in dono, da APS, il libro illustrato e una borraccia per l’uso quotidiano. Un piccolo gesto di cortesia per il loro impegno nella difesa della risorsa idrica.

“Il viaggio, così, è di nuovo iniziato e non si deve più tornare indietro – si legge nel comunicato stampa di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. – Non si deve tornare indietro nell’impegno per la tutela dell’acqua e per la diffusione di una coscienza sostenibile. APS, con questa iniziativa, conferma il suo ruolo accanto al mondo della Scuola e al Territorio, consapevole del proprio ruolo di servizio per la comunità.

Miro, naturalmente, non si ferma e proseguirà il suo viaggio in altri Istituti. Sono in calendario, infatti, diverse tappe di questo entusiasmante percorso formativo.

Acqua Pubblica Sabina intende infine ringraziare le Istituzioni intervenute, la Dirigente della scuola, le insegnanti, gli insegnanti e tutto il personale dell’Istituto comprensivo di Nerola”.